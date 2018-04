7 gîtes insolites remarquables

Sur l’eau ou perchés, en toile ou en bois, les gîtes insolites prennent différentes formes en des lieux bien différents. De plus en plus répandus au Québec, ils sont ce que l’on appelle aussi des hébergements d’expérience. Car justement, on n’y loge pas comme dans un chalet ou dans une chambre d’hôtel. On y loge pour l’ambiance et pour vivre un séjour hors de l’ordinaire.

Un bateau-maison au réservoir Gouin

Photo courtoisie, Les Chalets Gouin

Un chalet sur un grand ponton motorisé, c’est ça les bateaux-maisons de la pourvoirie Les Chalets Gouin, dotés d’une à quatre chambres. Ils sont équipés d’un sonar, avec carte intégrée du vaste plan d’eau réputé pour la pêche au doré. Distance : cinq heures de Trois-Rivières, dont la moitié sur route forestière.

► Prix : de 120 à 150 $ par personne, incluant un droit de pêche.

► www.reservoir-gouin.com

L’îloft au lac Saint-Jean

Photo courtoisie, Équinox Aventure

Dans une baie du futur agrandissement du parc national de Pointe-Taillon se trouve un petit loft flottant avec dôme transparent. On s’y rend en kayak double. Distance : 2 kilomètres (20 à 25 minutes). À notre disposition : réchaud, accessoires de cuisine et toilette au compost. Coucher de soleil et plages.

► Forfait : 162 $ par personne pour 2 jours/1 nuit, incluant un kayak de mer, un souper et un déjeuner continental.

► www.equinoxaventure.ca

La Pierre de feu

Photo courtoisie, Anaëlle Victor-Demers

À Eastman dans les Cantons-de-l’Est, chez Entre Cîmes et Racines, cette habitation troglodytique construite dans un rocher s’est imposée à la suite de la popularité de celle nommée Le Hobbit. Pour y réserver une nuitée, il faut réserver plusieurs mois d’avance. Éclairage avec chandelles. Poêle à bois. Toilette sèche.

► Tarif : 150 $ la nuit pour deux adultes (20 $ par personne additionnelle). Capacité : 4 personnes.

► www.entrecimesetracines.com

Une maison dans un village fantôme

Photo courtoisie, Village historique de Val-Jalbert

Au début des années 1900, la fermeture de l’usine de pâte à papier de Val-Jalbert, au Lac-Saint-Jean, en a fait un village fantôme. Au village devenu historique, on peut louer une chambre dans une maison restaurée ou au magasin général. Personnages d’époque, expositions, chutes et téléphérique.

► Forfait : à partir de 289,50 $ par nuit pour deux personnes incluant l’accès au site, un souper quatre services, le petit déjeuner et les pourboires.

► 1 888 675-3132

► www.valjalbert.com

Une yourte sur le fjord-du-Saguenay

Photo courtoisie, Alfred le voisin d’Oscar

Aménagées avec style, les yourtes d’Alfred le voisin d’Oscar sont probablement les plus belles au Québec. Perchées sur le Fjord, à Sacré-Cœur, ce sont sans doute aussi les mieux situées. J’ajouterais également les plus équipées, soit avec cuisinière, frigo, panneau solaire, toilette sèche, bain et douche téléphone.

► À partir de 166 $ par nuit. Jusqu’à 4 personnes.

► www.alfredoscar.com

Une cabane perchée grand confort

Photo courtoisie, Fabrice Lacroix

Au Village perché, à Sainte-Béatrix dans Lanaudière, se trouvent deux cabanes sur pilotis offrant un niveau de confort inégalé pour ce type d’hébergement. Contemporaines, elles offrent les mêmes commodités de base qu’un chalet. Sous l’habitation, sur une terrasse, un bain à remous est à notre disposition.

► À partir de 338 $/2 nuits. Jusqu’à 3 ou 4 personnes.

► www.vacances-petitchaletperche.com

Le Nid d’elfe

Photo courtoisie, Alain Demers

Inspirée du Seigneur des Anneaux, la maisonnette sur pilotis se trouve au site Les Pieds sur terre, à Saint-Calixte dans Lanaudière. Sa porte asymétrique et son balcon dans les arbres enchantent. Éclairage à énergie solaire, prise électrique, poêle à bois, petit poêle au propane, toilette sèche, douche rustique.

► Coûts : 150 $ par nuit pour 2 adultes (20 $ par personne supplémentaire), gratuit pour les moins de 16 ans. Jusqu’à 6 personnes.

► www.hebergementlespiedssurterre.com