8 choses à faire à Paris

Paris est indiscutablement l’une des plus belles métropoles de la planète. La capitale française jouit d’une architecture exceptionnelle, de musées de très haut niveau et de jardins spacieux en plein cœur de la ville. La tour Eiffel, le Musée du Louvre et la cathédrale Notre-Dame ne sont que quelques-uns des symboles qui rendent la Ville Lumière si célèbre. Rien de surprenant qu’elle soit l’endroit le plus visité au monde avec un total de 23,6 millions de touristes en 2017.

Faire la tour par les escaliers Photo courtoisie, Stéphanie Rivoal

La tour Eiffel se veut sans contredit un incontournable, comme en font foi ses quelque sept millions de visiteurs par année. Toutefois, plutôt que de faire comme tout le monde en empruntant les ascenseurs, montez les deux premiers étages par les escaliers, ce qui vous permet d’avoir une vue graduelle sur Paris et, du coup, d’admirer l’immense structure d’acier issue du génie de Gustave Eiffel.