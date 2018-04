DUBÉ, Yvon



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 24 avril 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Yvon Dubé, époux de madame Pauline Fournier, fils de feu dame Rose Vignola et de feu monsieur Isidore Dubé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 15.L'inhumation des cendres aura lieu en toute intimité au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Pauline; ses enfants: Marie-France (Yves Ouellet) et Claude (Marie-Claude Laberge); ses petits-enfants: David (Grace), Sara (Marshal) et Alexandre (Albina); ses frères et sœurs: feu Clément (Joan), Gérald (Marjolaine), Daniel (Nicole), Paul (Denise), Lise, Raymonde (Georges), Marthe, feu Denise (feu Alain), feu Camille et feu Bernard; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marius (Marie-Ange), feu Rosanne (feu Marcel), Louiselle (André), Fernande (Michel), Carmen (Carol), feu Céline (Gaétan) et Julienne (Claude); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leur délicatesse et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.