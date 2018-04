À quand l’austérité du Régime?

Nos décideurs politiques semblent agir avec une totale absence de sensibilité quand il est question de maintenir, à défaut de l’améliorer, la qualité des soins de nos proches et la qualité de travail de ceux et celles qui s’appliquent à les pratiquer.

Que ce soit en matière de justice, de taxation ou d’infrastructures routières – pour lesquelles l’ancien ministre des Finances Raymond Bachand nous avait promis des investissements à grande échelle à l’intérieur même d’un programme qui augmentait la taxe sur l’essence, pour ensuite l’investir à la réalisation de grands travaux si urgents et nécessaires –, force est de constater que la redistribution des deniers publics n’est pas au rendez-vous. Nous le voyons ces temps-ci, les libéraux devenus impopulaires saupoudrent de montants d’argent, qui semblent leur appartenir, les groupes et lobbies qui seront hypothétiquement payants à la prochaine élection provinciale.

En prenant en considération la discipline préférée des politiciens et politiciennes qui nous gouvernent, soit la mathématique budgétaire, tellement prétentieuse et confiscatoire, pour arriver à leur objectif comptable, ne serait-il pas souhaitable et légitime qu’ils puissent se l’appliquer à eux-mêmes sous forme de diète représentative ? À savoir, diminuer le nombre de circonscriptions électorales, ce qui aurait pour effet d’économiser en ce qui concerne le personnel politique et, du même coup, permettrait de reconfigurer le travail parlementaire qui, par son administration lourde et obsolète, ne fait que rejaillir sur l’intérêt partisan.

Notre système politique, par ses organes décisionnels, s’est constitué sur un modèle qui n’est plus dans l’ère du temps, qui n’a pas su se moderniser en prenant en considération les réalités d’aujourd’hui, ce qui le rend improductif et rétrograde. La gouvernance, par ses bureaucraties, est guidée sous d’anciens schémas contre-productifs qui se doivent d’être effacés et qui n’ont fait qu’accélérer un insupportable laxisme. Les sociétés ont changé, évolué, ce qui veut dire que le peuple, le citoyen du Nouveau Monde est de plus en plus sensible à ce que son désir ou à tout le moins sa volonté se fasse entendre auprès des responsables politiques.