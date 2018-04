Absolument génial

Une histoire qui nous a rapidement enchantés, même si elle se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale : alors que ténors, barytons et basses ont tous été appelés sur les champs de bataille, les femmes d’un petit village anglais hausseront la voix pour faire entendre leur cause et enfin avoir la chance de former leur propre chorale. Et ce faisant, elles nous offriront un agréable moment de lecture !