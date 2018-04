LAFORTE, Gaston



Au CHUL de Québec, le 16 avril 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaston Laforte, fils de feu Philippe Laforte et de feu Mathilde Dallaire, époux de dame Maude Tremblay. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aule vendredi 4 mai 2018 de 19 h à 21 h.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Maude; ses filles: France (Louis Jean), Manon, Josée (Paul Carrier) et Dominique (Serge Garon); ses petits-enfants: David, Stéphanie (Guillaume), Aurélie (David), Frédéric, Maude, Sophie (Noémie), Antoine (Marie-Jeanne) et Edward. Il était le frère de: feu René, feu Pierrette, feu Léopold, feu Jeanne d'Arc, feu Conrad, feu Evelyne, Thérèse, feu Fernand, Yvette, Bertrand, Jeannette et leur conjoint; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Flore, feu Jeannine, Marie, Yolande, feu Georges, Raymonde, Léo, feu Rodrigue, feu Paul, Lisette, feu Rose et leur conjoint ainsi que de nombreux neveux et nièces qu'il aimait tendrement, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les ambulanciers, les policiers, le personnel du CHUL et le personnel de Lépine Cloutier / Athos pour l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. :418-527-4294.