Bartolo Colon se paie les Blue Jays

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Bartolo Colon (1-0) a signé sa première victoire de la saison en permettant aux Rangers du Texas de l’emporter 7-4 contre les Blue Jays de Toronto, au Rogers Centre.

Le vétéran de 44 ans effectue du bon travail depuis le début de la saison dans l’uniforme des Rangers, eux qui lui ont consenti un contrat des ligues mineures au cours de la saison morte. Il s’est présenté au camp d’entraînement et il a décroché un poste en longue relève.

Une blessure à Doug Fister lui a permis d’obtenir des départs et lors de sa deuxième présence en tant que partant il a flirté avec la perfection en retirant les 21 premiers frappeurs qu’il a affrontés. C’était contre les Astros de Houston, les champions de la dernière Série mondiale. Les Rangers l’avaient finalement emporté 3-1 en 10e manche.

Avant la rencontre de samedi, il affichait une moyenne de points mérités de 2,59 en 24 manches et un tiers.

Contre les Blue Jays, samedi, il a œuvré pendant sept manches accordant trois points tous mérités sur six coups sûrs. Il a retiré deux frappeurs sur des prises et n’a alloué aucun but sur balles.

En cinquième, il a octroyé une balle au goût de Kevin Pillar qui a claqué son deuxième circuit de la saison. Au tour suivant, Teoscar Hernandez a frappé un triple avant de croiser la plaque sur l’optionnel de Yangervis Solarte.

La recrue Lourdes Gurriel fils pour se vanter d’avoir réussi sa première longue balle en carrière aux dépens de Colon lui qui a expédié un de ses tirs au deuxième balcon lors de la septième reprise.

Pillar a récidivé en neuvième aux dépens de Kevin Jepsen. Keone Kela est venu effectuer le dernier retrait pour enregistrer son sixième sauvetage de la saison.

Du côté des vainqueurs, Shin-Soo Choo (double et simple) a produit trois points tandis Jurickson Profar (circuit), et Robinson Chirinos (deux circuits) ont chacun produit deux points.

Au monticule pour les Torontois, Jamie Garcia (2-2) a accordé cinq points en cinq manches de travail et il a mérité sa deuxième défaite de la saison.