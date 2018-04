Bouchard ne s’en fait pas pour son avenir

L’embauche de Dominique Ducharme par l’organisation du Canadien relance la question à savoir si Joël Bouchard est lui aussi dans la mire de l’organisation du Tricolore. Si Marc Bergevin a tâté le terrain, Bouchard n’en souffle pas mot. Ce n’est pas le moment d’en discuter. Ce serait injuste pour ses jeunes joueurs qu’il pousse vers les plus grands honneurs du hockey junior.

Première équipe au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’Armada veut la coupe du Président et la coupe Memorial aussi tant qu’à faire. L’organisation travaille dans ce but depuis longtemps, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Les Islanders de Charlottetown lui livre une bataille féroce en demi-finale. Le Titan d’Acadie-Bathurst, qui est déjà assuré de sa place en finale et qui a procédé à plusieurs acquisitions durant la saison, attend de pied ferme les vainqueurs de l’affrontement opposant l’Armada et les Islanders.

Bien dans sa peau

Bouchard se sent comme un poisson dans l’eau dans tout ça.

« Je ne suis pas malheureux », dit-il.

« Je suis heureux dans mes fonctions de copropriétaire, président, directeur général et d’entraîneur. Je travaille avec des partenaires d’affaires merveilleux [Québecor]. Je me sens bien. Je ne suis pas trop stressé en ce qui concerne mon avenir. »

L’homme possède indéniablement un bon bagage d’expérience pour une organisation professionnelle qui serait intéressée à ses services. Le Canadien pourrait faire un bon coup en l’amenant dans son organisation. Tout comme il vient de le faire avec Ducharme.

« Je suis très content pour Dominique », affirme Bouchard.

« J’ai commencé avec lui dans le coaching il y a une dizaine d’années avec le Junior de Montréal. On a travaillé ensemble avec Hockey Canada. On a gagné une médaille d’or et une médaille d’argent au championnat mondial junior. On a effectué plusieurs transactions ces dernières années. »

« Dominique n’a pas joué dans la Ligue nationale, mais il a fait ses classes. C’est une bonne personne et une bonne tête de hockey. C’est un travaillant. Il mérite amplement cette promotion avec le Canadien. »