LECLERC, Pierre



À son domicile, le 23 avril 2018, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédé entouré de l'amour des siens monsieur Pierre Leclerc, époux de madame Jeanne d'Arc Frenette. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Leclerc laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Christiane, Sébastien (Guylaine Naud); ses petits-enfants: Michaël, Gabrielle et Laurie; sa soeur, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs: Lorraine (Gaston Chalifour), Grégoire (Ginette Gilbert), Alain (Nancy Nolet); Mariange Frenette Desaulniers, Lucienne Frenette Cousineau, Hervé Frenette (feu Mariette Morissette, Préscile Langlais), Julienne Papillon Frenette, Louis Tremblay, Jeanne Beaumont Frenette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Donnacona particulièrement à Djino Gosselin et François Blouin ainsi qu'au Dr Pierre Viens pour son dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca