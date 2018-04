Camionneurs morts en devoir honorés

YAMACHICHE | Une dizaine de familles de camionneurs décédés au travail ont pris la parole pour rendre hommage à leurs proches, samedi, lors d’un événement hommage qui s’est tenu en bordure de l’autoroute 40, entre Québec et Montréal. Pour plusieurs, ça a été l’occasion de partager leur peine, mais surtout de célébrer la mémoire de ceux qu’ils ont aimés.

Elle souhaite la paix à celui qui a voulu sauver son mari

Photo courtoisie

La conjointe du camionneur mort dans son véhicule en feu sur l’autoroute Métropolitaine (photo ci-contre) à Montréal en août 2016, souhaite au héros qui a tenté de le sauver d’enfin trouver la paix.

Gilbert Prince est mort dans un carambolage sur l’autoroute 40. Son camion a pris feu pendant qu’il était coincé dans son siège à cause du tableau de bord et du volant qui l’ont écrasé au moment de l’impact.

L’homme était encore conscient et a supplié Carol Bujold de le sortir de là. Ce dernier a tout tenté, au péril de sa vie, sous les yeux de toute la province.

« Merci, Carol, pour tes gestes posés. Gilbert, dans ses derniers moments, aura vu toute la beauté que l’être humain peut avoir : risquer sa vie pour son prochain », a dit Danielle Chartré.

La veuve indique que le bon samaritain souffre de stress post-traumatique.

« Je lui souhaite de vivre en paix avec ce qui est arrivé, qu’il soit heureux et qu’il regarde en avant. Ce n’est pas de sa faute.

La vie continue », a-t-elle ajouté.

Carol Bujold conduit maintenant un camion sur lequel il est écrit « Salut, Monsieur Prince », selon Mme Chartré.

Il a pu voir sa petite-fille avant de mourir

Photo courtoisie

Un camionneur de 59 ans a fêté la naissance de sa petite-fille une semaine avant de mourir sur la route.

Jessica Beaulieu a passé trois jours inoubliables avec son père après la naissance de la petite Janaimé Ricard, le 8 septembre 2017. Son père, Gilles « Boucane » Beaulieu, est décédé dans une sortie de route en descendant une côte, le 15 septembre suivant.

« Si je n’avais pas eu de césarienne planifiée, il n’aurait peut-être pas eu le temps de la voir », se réconforte Jessica, qui est aussi la maman de Raphaël, trois ans, qui adorait son grand-père.

Elle a livré un témoignage plein de sincérité.

« Je le garde dans mon cœur. Il vit maintenant au travers de nous, au travers de mes enfants, et je suis fière de dire que “Boucane”, c’était mon père », a-t-elle lancé au micro.

Décédé 6 jours avant Noël

Photo courtoisie

La mère de Sunny Dubois, mort à 23 ans, le 19 décembre dernier, dit avoir toujours de la tristesse au fond des yeux, même si elle arrive à trouver du réconfort où elle le peut.

Sunny Dubois a rendu l’âme dans une collision frontale lors d’une tempête, à Dolbeau-Mistassini. Ils étaient deux dans son camion ; son collègue n’a eu qu’une coupure à la main, et le conducteur de l’autre véhicule a survécu à ses blessures.

La mère de la victime, Sylvie Plamondon, avait emballé ses cadeaux la veille de son décès.

« Il n’y a pas de bon moment pour perdre nos enfants, mais cinq jours avant la veille de Noël, c’est difficile. Je recevais le 24. Les cadeaux étaient emballés, et on se disait que personne n’allait les développer », dit-elle.

Maintenant, quand elle voit un camion identifié GFS, compagnie pour laquelle son fils travaillait, elle lui envoie la main.

« Au lieu d’avoir envie de pleurer, je lui dis toujours “Salut, mon Pet !” C’est comme cela que je le surnommais, ça m’aide beaucoup », dit-elle.

Sunny Dubois, qui demeurait à Québec, devait se marier en janvier 2019, à Cuba.

Une première qui rassemble

Un nouvel organisme veille au rétablissement des camionneurs en stress post-traumatique, depuis un peu plus d’un an.

Patrick Forgues a été confronté au stress post-traumatique en 2013, après qu’un désespéré ait délibérément foncé sur son camion.

Les séquelles subies, mais surtout le manque de ressources et d’information, l’ont mené à fonder avec sa conjointe Kareen Lapointe l’organisme SSPT (pour syndrome de stress post-traumatique) chez les camionneurs.

Cet organisme a contacté plus d’une centaine de camionneurs éprouvés jusqu’à présent.

« On les fait ventiler dans les premières heures. Plus on parle dans un contexte de stress post-traumatique, moins il y a de chances de garder des séquelles. Ensuite, on peut les diriger vers une équipe de professionnels », explique Kareen Lapointe.

Elle ajoute que l’organisme peut faire de la sensibilisation auprès des employeurs pour qu’ils ne revoient pas les camionneurs sur la route trop rapidement après un accident.

800 personnes

Cet organisme était à l’origine de la journée hommage d’hier, pendant laquelle 800 personnes sont passées, selon les organisateurs.

« On est vraiment satisfaits, ça va être à reprendre l’année prochaine », dit Patrick Forgues.

La pluie battante s’est invitée en début d’après-midi, mais plus d’une centaine de personnes étaient réunies sous les parapluies, pour écouter attentivement les témoignages des proches de camionneurs décédés dans les dernières années.

Une bannière avec 27 photos de défunts a également été dévoilée, tandis que famille et amis y ont inscrit des messages.

Un camion-jouet affichant les photos des défunts a également été lancé sur place.