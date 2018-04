Confrontation derrière le banc

Normand D’Amour et Émile Proulx-Cloutier campent deux entraîneurs aux méthodes diamétralement opposées dans Demain des hommes, une nouvelle série dramatique dépeignant le milieu du hockey junior. Le premier préfère la ligne dure ; le second préconise la souplesse. Leurs visions contrastantes des choses déclenchent plusieurs prises de bec enflammées au cours des épisodes. Mais personne ne viendra s’en plaindre, ni du côté des téléspectateurs, qui jubileront devant ces intenses confrontations verbales, ni du côté des acteurs, qui ont pris beaucoup de plaisir à jouer ces scènes.

« C’est génial, surtout quand t’as un partenaire de jeu qui renvoie la balle, indique Émile Proulx-Cloutier. C’est comme au tennis : quand tu joues avec quelqu’un qui possède un bon swing, c’est le fun en maudit ! »

Écrite par Guillaume Vigneault et réalisée par Yves Christian Fournier – le tandem du film Tout est parfait –, la série Demain des hommes brosse le portrait des Draveurs de Monteferrand, un club de hockey junior d’une ville fictive de région. Diffusée sur l’Extra d’ICI Tou.tv, la première saison du drame s’intéresse non seulement au quotidien rempli d’obstacles des jeunes hockeyeurs, mais aux défis que doivent relever leurs entraîneurs.

Sentiment de fierté

Au terme du visionnement des trois premiers épisodes en compagnie des médias québécois, plus tôt cette semaine, Normand D’Amour rayonnait de fierté. « Ça fait longtemps que j’ai vu quelque chose de même. On ne donne pas tout cuit dans le bec au téléspectateur. Il comprend lentement les personnages. Je suis vraiment content. Content du travail que tout le monde a accompli. Les textes, la réalisation... Ça marche accoté. C’est phénoménal. »

Pour Émile Proulx-Cloutier, la série va bien au-delà du hockey. « C’est un prétexte pour parler d’un paquet d’affaires­­­. Pour parler du Québec. Pour moi, c’est un regard sur notre société. On voit toutes sortes de classes sociales cohabiter. On ne montre pas juste la classe moyenne élevée, confortable dans leur grande maison, en train de vivre dans leur salon. »

L’apport de vrais hockeyeurs

Dans Demain des hommes, Normand D’Amour incarne Robert Dion, un coach vétéran qui brusque volontiers ses joueurs quand ces derniers traînent leurs patins. Colérique et intraitable, le vieux loup entretient un régime de terreur. Le tout, dans l’espoir d’accumuler des victoires.

Le comédien livre une performance si convaincante qu’au cours du tournage, plusieurs figurants issus de diverses ligues de hockey junior l’ont approché pour savoir s’il avait déjà été coach. « Ça rassure, indique Normand D’Amour. Ça veut dire qu’on est tombé pile dessus. »

« C’est rare un plateau de tournage avec autant de gens qui connaissent autant le milieu qu’on essaie de représenter, poursuit Émile Proulx-Cloutier, qui incarne Stéphane Meunier, une ancienne étoile des Draveurs qui tente un nouveau départ comme adjoint. Il n’y a pas autant de médecins dans un show d’hôpital. Tu n’es pas entouré d’une équipe de chirurgiens quand tu tournes une scène d’opération. »

Les textes d’abord

Ni Normand D’Amour ni Émile Proulx-Cloutier n’a senti le besoin de visionner des heures et des heures de vidéos d’entraîneurs de hockey en action sur internet pour mieux défendre leurs rôles. En entrevue, le tandem parle plutôt d’instinct et surtout, des textes nuancés et sensibles de Guillaume Vigneault.

« Quand c’est une bonne histoire et que c’est bien écrit, il y a une grosse partie du travail de fait, souligne Émile Proulx-Cloutier. Ce qui est dur, c’est quand c’est mal écrit. Là, c’est dur d’être crédible. »

« Quand les personnages sont riches et complets, c’est facile d’être naturel », ajoute Normand D’Amour.

Les acteurs ont également aimé la vision « claire et précise » du réalisateur Yves Christian Fournier. « C’est pour ça qu’on a tous l’air de jouer dans le même show. S’il n’y a personne qui détonne, c’est grâce à lui », soutient Normand D’Amour.

« C’est un gars hyper attentif aux détails, souligne Émile Proulx-Cloutier. Ça peut être confrontant, mais c’est rassurant, parce que t’as l’impression d’être sous haute surveillance. Si tu te perds, l’alarme va sonner très vite. »

En l’absence du CH

Les acteurs espèrent qu’en l’absence du Canadien de Montréal en séries éliminatoires, les amateurs de hockey se tourneront vers Demain des hommes pour avoir leur dose de testostérone sur glace ce printemps.

« Si vous ne voulez pas voir des millionnaires qui dorment au gaz, mais plutôt des kids qui ont du cœur, c’est pour vous, déclare Émile Proulx-Cloutier. Voir des jeunes passionnés de hockey, qui sont tout croche en dedans, mais qui veulent fort, moi ça m’inspire. »

►La première saison de Demain des hommes est diffusée sur ICI Tou.tv Extra.