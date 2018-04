Dave Chose, le plus illustre des inconnus du moment

Petula Clark

Rencontre aussi sympathique qu’inattendue qu’est cet album rassemblant Louis-Jean Cormier et Antoine Gratton (à la console) ainsi que Luc De Larochellière et France D’Amour qui comptent parmi les paroliers pour la grande dame de la pop qu’est Petula Clark. Encore plus surprenant, malgré tout le pedigree entourant le projet, Cormier et Gratton arrivent à effacer la plupart de leurs traces et tics musicaux pour laisser place à une réalisation assumée et, surtout, pas du tout ampoulée.