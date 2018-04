LABRIE, Elmire Giguère



À Québec, le 19 avril 2018, à l'âge de 96 ans et 3 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Elmire Giguère Labrie, épouse de feu Benoît Labrie, fille de feu Georgianna Cloutier et de feu Arius Giguère. Originaire de St-Joseph-de-Beauce, elle habitait à Québec. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléancesdès 12h30,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Lyne Boulet), Élaine (Jacques Lavoie), Guy (Pierrette St-Pierre) et Monique (Serge Aubin); ses petits-enfants Labrie: Marilyn (Marc-André Doré) et Jean-Benoît (Mélyna Ouellet); ses arrière-petits-enfants: Louis et Charles Doré; ses frères et sœurs: feu Paul-Eugène (feu Marie-Rose Roy), feu Élise (feu Georges Lessard), Bernadin (Catherine Gilbert), feu Joseph (feu Marguerite Rodrigue), feu Jean-Marie (Réjeanne Cloutier), feu Raymond (Jeannine Giguère), Narcisse (Réjeanne Jacques), feu Yves (feu Fernande Poulin) (Évanna Morissette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrie: feu Louisa (feu Jean-Marie Couture), feu Maurice, feu Robert (Thérèse Roberge), feu Madeleine (feu Marcel Després), feu André (Anna Brochu), Noëlla (feu Jean-Paul Deroy), Nazaire (Ghislaine Bégin), Gemma (feu Adrien Dubé), Georgette (Roger Bégin), feu Georges (feu Pauline Grondin), feu Vital (Huguette Grondin); plusieurs cousins, cousines, dont sa cousine et grande amie Lucile La Rochelle, des neveux et nièces et de nombreux amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Limoilou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3. Téléphone : (418) 527-4294. https://societealzheimerdequebec.com/