De Hull au Nunavik, quelle enquête brillante!

Faire le pont entre l’histoire de Hull et les tragédies vécues dans le Grand Nord autochtone, c’est déjà un tour de force. Grâce à Maureen Martineau, ça devient un polar de catégorie supérieure.

Dans le monde surabondant du roman policier, qui arrive désormais des quatre coins de la planète, il est toujours surprenant de découvrir une pépite dans sa propre cour.

Cette pépite a pour titre La ville allumette. C’est signé de Maureen Martineau qui met en scène pour la quatrième fois « sa » détective, Judith Allison. Le personnage est donc maîtrisé, l’approche de l’auteure aussi, ce qui explique l’efficacité de ce roman qui mêle références politiques et sociales des temps actuels et passés. Hull a beau maintenant s’appeler Gatineau, ce récit ravive remarquablement son histoire.

Il est question d’attentats menés au nom de la protection du patrimoine de Hull à l’encontre des visées d’un promoteur immobilier, et sur fond de revendications autochtones. Mais à ces nobles causes se mêlent des meurtres sordides et un trafic de drogues dont on suit la trace jusqu’au Nunavik.

C’est par hasard que la détective Allison se trouvera mêlée à l’enquête. Elle est à Ottawa pour un stage de formation en contre-terrorisme donné par la GRC. Mais l’instructeur doit tout interrompre en raison d’un meurtre au Nunavik, sous sa responsabilité. Or en raison d’une enquête précédente, elle connaît l’homme assassiné. On recourt donc à son expertise.

Mais voilà qu’un lien se tisse entre Puvirnituq et Hull, qui la replonge dans son passé. Sa famille maternelle vient de Hull, et bien des mystères entourent celle-ci. L’écheveau de crimes en cours la concerne bien davantage qu’elle ne l’aurait cru.

Nettoyage urbain

Pour nous aussi, ce récit a des airs de familiarité. Tout part du passé industriel de Hull et du grand nettoyage urbain mené par le fédéral au début des années 70 pour y élever des édifices gouvernementaux au centre-ville. Balayer les pauvres dont les maisonnettes bloquaient l’avenir ! L’auteure Maureen Martineau sait de quoi elle parle puisqu’elle-même y était, nous dit-elle en fin d’ouvrage. D’où l’exactitude du tableau historique qu’elle dresse, noms de politiciens compris, et l’indignation qui court sous sa plume.

Les médias nous ont par ailleurs rendu familières les revendications autochtones sur le territoire, et la misère qui sévit toujours dans leurs villages du Nord. C’est une désolation urbaine d’une autre nature qu’à Hull, mais là encore le fédéral s’en soucie peu. Maureen Martineau, qui s’est rendue là-bas, le décrit crûment.

Surtout, les policiers mis en scène, Judith Allison au premier chef, sont plausibles. Pas de superhéros, mais des gens qui ont des méthodes de travail. La séance de formation du début du roman nous en donne la leçon. « Qu’est-ce que chacun voit par la fenêtre ? » demande l’instructeur de la GRC. Chaque policier, élève du jour, se livre au jeu, et nous comprenons ainsi ce qu’est la lecture d’une scène de crime.

Vraiment, un roman intelligent et captivant !