De la guerre atomique à la dénucléarisation

Il y a quelques mois à peine, les deux Corées semblaient sur le point de déclencher une guerre nucléaire. Hier, à Panmunjom, le président Kim Jong-un et le président Moon Jae-in ont conclu une entente historique au terme de laquelle les deux dirigeants ont promis de désormais travailler à la paix entre les deux pays.

La rencontre au sommet entre les deux Corées est une répétition générale de la grande négociation à venir entre Donald Trump et Kim Jong-un. Cette négociation va bien au-delà du désarmement nucléaire de la Corée du Nord et de la réunification éventuelle des deux Corées. Elle va aider à dessiner les contours de la nouvelle place de la Chine et des États-Unis en Asie et dans le monde.

Le sommet entre les deux Corées a donné des résultats très concrets. Le commerce entre les deux Corées devrait s’accélérer. Si tout va bien, les entreprises sud-coréennes pourront de nouveau s’installer dans des zones économiques spéciales nord-coréennes, où la main-d’œuvre est bon marché. Le tourisme va reprendre. Les visites pour regrouper les familles seront permises. Les échanges de toutes sortes entre les deux Corées vont se multiplier.

La grande inconnue : le nucléaire

Mais la grande inconnue demeure le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. Kim Jong-un a déclaré que sa politique de développement de l’armement nucléaire avait mené la Corée du Nord à la victoire. Il a annoncé l’ouverture d’un nouveau front : celui du développement économique. La stratégie de Kim est évidente. Il négocie la dénucléarisation contre le développement économique de son pays.

Les enjeux de la dénucléarisation

La dénucléarisation pose deux problèmes majeurs. Premièrement, la Corée du Nord est tapissée d’installations souterraines toutes plus secrètes les unes que les autres. Il est très facile d’y cacher du matériel nucléaire. On voit mal comment des inspecteurs internationaux pourraient avoir accès à ces sites. La vérification effective de la dénucléarisation de la Corée du Nord est impossible.

Ensuite, le gouvernement nord-coréen a toujours spécifié qu’il amorcerait une dénucléarisation de la péninsule coréenne si la menace américaine cessait. Kim Jong-un a accepté de négocier avec les États-Unis sans condition préalable. Mais l’absence de conditions préalables, comme la fin des exercices conjoints entre Sud-Coréens et Américains ou encore comme le départ des bases américaines en Corée du Sud, ne signifie pas que ces conditions ne seront pas exigées par la suite.

Vulnérabilité américaine

Les Américains sont politiquement très vulnérables en Corée du Sud. Les Sud-Coréens n’aiment pas que des troupes étrangères stationnent sur leur territoire. Le plus grand allié du gouvernement nord-coréen pourrait être Donald Trump lui-même. C’est que Trump est en faveur du retrait des troupes américaines de plusieurs régions du monde. Il l’a d’ailleurs réitéré cette semaine lors de la visite d’Emmanuel Macron, à propos du Proche et du Moyen-Orient. Or, les États-Unis ont besoin d’argent pour reconstruire leurs infrastructures.

Sauf que la situation géopolitique du Proche et du Moyen-Orient n’a rien à voir avec celle de l’Asie de l’Est. Le Proche et le Moyen-Orient sont des nids de guêpes, traversés par des oléoducs, aux portes d’une superpuissance déchue, la Russie. L’Asie de l’Est est au cœur des nouveaux réseaux du commerce mondial, avec en son sein une superpuissance naissante, la Chine.

Gains pour la Corée du Nord

La Corée du Nord a beaucoup gagné de ce sommet. Si les négociations avec Trump se déroulent bien, alors Kim Jong-un aura le feu vert de Washington pour financer son plan de développement de l’économie nord-coréenne. Ce financement sera probablement assuré en partie par la Corée du Sud. Mais la Russie a déjà signifié son intérêt pour la construction d’infrastructures nord-coréennes, notamment en transport et en énergie électrique.

Opinion divisée au sud

L’opinion publique en Corée du Sud est divisée sur ces négociations. Certes tout le monde souhaite un traité de paix. Mais que vaut un traité de paix avec la Corée du Nord ? Que vaut la parole de Kim Jong-un ? Dans l’immédiat, les négociations sont à l’avantage des entreprises sud-coréennes qui trouveront en Corée du Nord une main-d’œuvre docile et bon marché.

Problèmes à long terme

Les véritables problèmes se posent à plus long terme. Comment réunifier les deux Corées ? À quel prix pour les Sud-Coréens ? Et surtout avec quel système politique ? Personne au Sud ne veut se retrouver sous le joug de Kim Jong-un. Et les dirigeants nord-coréens redoutent de perdre leurs richesses, leur pouvoir, ou pire encore, d’être jugés pour leurs crimes.

On y verra plus clair bientôt, avec la rencontre prochaine entre Trump et Kim.

La guerre de Corée en cinq questions

La guerre de Corée a été déclenchée en 1950 par la Corée du Nord, avec la bénédiction de la Chine et de l’URSS. La propagande nord-coréenne prétend que c’est le Sud qui a attaqué le Nord. Mais des recherches dans les archives de l’URSS après sa chute ont démontré que c’est bien le Nord qui a attaqué le Sud.

Pourquoi la Corée est-elle divisée en deux parties ?

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont entendus avec les Soviétiques pour que chacun libère une partie de la péninsule de l’envahisseur japonais. Les Soviétiques ont libéré le Nord jusqu’au 38e parallèle et les Américains ont libéré le Sud, jusqu’au même parallèle. Américains et Soviétiques ont ensuite installé chacun de leur côté un gouvernement qui leur était favorable. Après la guerre de Corée, les deux Corées demeureront divisées, avec pratiquement les mêmes frontières.

À quoi ressemble la ligne de démarcation entre les deux Corées ?

La ligne de démarcation traverse toute la péninsule coréenne. Elle a 4 km de large par 250 km de long. Elle est truffée de mines. Les Nord-Coréens ont construit au moins quatre tunnels pour la franchir en secret. Ces tunnels ont été découverts et en partie détruits. Des haut-parleurs géants de part et d’autre crachent toute la journée une propagande tonitruante. Hier, les deux Corées ont convenu de détruire les haut-parleurs.

Que sait-on de Kim Jong-un ?

Presque rien. Il est considéré comme un demi-dieu et comme un grand génie par les Nord-Coréens. Les services de renseignement étrangers laissent savoir qu’ils en ont plus appris sur lui depuis quelques jours, grâce à diverses rencontres entre lui et des hauts fonctionnaires. Ces services le décrivent comme une personne rationnelle.

Quels sont les principaux points de l’entente ?

Fin des hostilités

Transformation de la zone démilitarisée en zone de paix

Réduction de l’armement des deux côtés, selon la situation militaire

Coopération et échanges multiples dans tous les domaines

Rencontres à trois ou à quatre avec la Chine et les États-Unis

Discussions fréquentes au téléphone ou en personne

Réunification des familles

Participation conjointe à divers événements

Construction d’un chemin de fer moderne entre les deux Corées

