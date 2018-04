BÉLANGER, Rose Boucher



À son domicile, le 22 avril 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Rose Boucher, épouse de feu M. Roland Bélanger. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairelundi le 30 avril 2018 de 19h à 21h. Mardi, jour des funérailles, de 12h à 13h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Carmelle Leclerc), Denis (Monique Morneau Bélanger), Liza-Nicole et Lucie; ses petits-enfants: Karine Bélanger, Marie-Josée Bélanger (Éric Boies), Mireille Laneuville (Sébastien Courcy), Marianne Laneuville (Luc Lavoie), Étienne Laneuville (Andréanne Larouche), Pascale Laneuville (Alupa Clarke), Sébastien Lefrançois (Geneviève Côté), Lydia Lefrançois (Patrick Pomerleau) et Marie-Eve Lefrançois (Luc Paradis); ses 19 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Sr Ginette Desgagnés qui a été une fidèle accompagnatrice. Un merci également à Mme Martine Dubé, à la Dre Geneviève Painchaud et à l'équipe des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au MIELS-Québec, 625 av. Chouinard, Québec, Qc, G1S 3E3. Par téléphone au (418) 649-1720 / site internet miels.org