Donald Trump s’attire les foudres du Comité paralympique

Le Comité international paralympique (CIP) a répliqué aux récents commentaires du président des États-Unis, Donald Trump, qui a mentionné vendredi que «les Jeux paralympiques sont un peu difficiles à regarder».

L’organisation a d’ailleurs envoyé une courte déclaration par le biais de son compte Twitter, samedi, une journée après que Trump eut reçu à la Maison-Blanche des athlètes américains ayant participé aux Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang.

«Un nombre record de gens à travers le monde ne trouvent pas ça compliqué, de regarder les Jeux paralympiques, a écrit le CIP. Des milliards de personnes voient maintenant à l’œuvre ces compétitions dans plusieurs pays. Nous espérons que le président des États-Unis continuera de regarder les Jeux et d’être inspiré par eux.»

Vendredi, Trump avait affirmé que «ce qui s’est passé aux Paralympiques est incroyable et si inspirant pour moi», ajoutant que «c’était un peu dur à regarder, mais que j’ai visionné le plus possible les séquences».