Elle donne naissance à son bébé elle-même grâce à YouTube!

Une femme bien courageuse de l’État Tennessee est parvenue à donner naissance à son fils sans aide, et ce, à l’autre bout du monde. Comment? Grâce à des tutoriels sur YouTube!

Tia Freeman a commencé à se sentir malade en plein milieu d’un vol international vers la Turquie, croyant qu’il s’agissait d’une intoxication alimentaire.

«Je me disais, je vais juste dormir. Le sommeil guérit tout. Je m’endors et quand je me réveille à l’atterrissage, les crampes étaient astronomiquement plus douloureuses», a raconté celle qui travaille comme ingénieure informatique pour l’US Air Force.

C’est alors qu’elle s’est rendu compte qu’elle n’était pas malade, mais avait des contractions.

«Je me suis dit ‘mon Dieu, aidez-moi au moins à me rendre à la chambre d’hôtel’.»

Arrivée sur place, la femme est à court de ressources : « Je ne connais pas le numéro d’urgence de ce pays, et je n’ai aucune idée de ce qu’il faut faire », a-t-elle relaté sur Twitter.

L’Américaine a donc décidé de s’accoucher elle-même en regardant des tutoriels sur YouTube. Quelques instants plus tard, Xavier est venu au monde dans une baignoire d’Istanbul grâce à un peu d’aide du web.

«J’étais littéralement sur YouTube à taper ‘comment donner naissance à un bébé’», explique Tia Freeman.

Le site de tutoriels Wiki-How l’a aussi aidé à bien couper le cordon ombilical : «ça me disait d’aller chercher des ciseaux, des pinces et de quoi tout stériliser. Je n’avais rien de tout ça, mais j’avais des lacets et un couteau de poche».

Le lendemain matin, Tia a enveloppé Xavier dans un chandail de flanelle et a pris un taxi jusqu’à l’aéroport. Elle aura eu besoin de quelques heures pour convaincre le consulat américain que son histoire était véridique et obtenir le certificat de naissance à l’étranger.

La compagnie aérienne Turkish Airline a payé pour l’hôtel, le vol de retour en première classe et les repas de Tia.