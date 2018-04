Avec son nouveau film, Origami, le cinéaste québécois Patrick Demers (Jaloux) fait le pari d’explorer le cinéma de science-fiction­­­ en proposant une histoire complexe, construite autour de voyages spatio-temporels. Mais le résultat, aussi audacieux soit-il, n’est pas tout à fait convaincant.

Ce film atypique scénarisé par André Gulluni (Roche papier ciseaux) et Claude Lalonde (10 ½) nous transporte dans l’univers de David (François Arnaud­­­), un jeune homme qui traverse une période difficile depuis qu’il a commis un geste qui a eu des conséquences tragiques.

Sa rencontre avec un auteur japonais (Milton Tanaka) lui permettra d’apprendre qu’il a la capacité de voyager sur sa propre ligne du temps. Il décidera donc de retourner dans le passé pour tenter de modifier l’événement dramatique qui a changé sa vie. Mais pour ce faire, il devra faire face à sa chronologie déconstruite et à son passé refoulé.

Drame intimiste tourné avec un petit budget (et sans trop d’effets visuels), Origami s’appuie d’abord et avant tout sur une solide performance de François Arnaud qui n’avait pas joué dans un film québécois depuis plusieurs années. Héritant­­­ de son rôle le plus tourmenté à ce jour, l’acteur parvient à rendre crédible et attachant ce personnage torturé qui semble sombrer dans la folie.

Si le film est parsemé de bonnes idées, notamment sur le plan de la réalisation de Patrick Demers et de la musique atmosphérique du compositeur Ramachandra Borcar, on a parfois l’impression que le scénario s’engouffre en voulant trop brouiller les pistes et semer le doute et la confusion chez le spectateur. Au bout du compte, on se retrouve devant un film qui semble pris entre deux chaises, hésitant constamment entre le drame psychologique et la science-fiction.

Origami (2,5/5)

Un film de Patrick Demers

Avec François Arnaud, Normand D’Amour et Alexa-Jeanne Dubé. À l’affiche.