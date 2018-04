CARRIER, Hélène Couture



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 avril 2018, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée madame Hélène Couture, épouse de feu monsieur Paul-Henri Carrier, fille de feu madame Laura Brouard et de feu monsieur Napoléon Couture. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 2 mai 2018, de 19h à 22h et le jeudi 3 mai 2018, de 9h à 10h45.L'inhumation se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Raymonde (feu Alain Rochefort, feu Normand Valois), Claudette (André Gallant), Lucie (Michel Leblond), Denis (Kathleen Carrier), Rolande (Jacques Couture) et Danielle (Pierre-André Nadeau); elle était la grand-maman de: feu Claudia et feu Audrey-Anne Rochefort, Isabelle Gallant (Charly Martineau), Anne-Josée Gallant, Jean-Philippe Leblond, Thierry Leblond (Imane Benhacine), Marie-Hélène Carrier (Yannick Duval), Julie Carrier (Maxime Dumas), Michelle Carrier (Jérôme Mercier), Geneviève Couture (Jonathan Soucy), Virginie Nadeau (Tarmo Heikkinen), Paul-Philippe Nadeau (Paule Boudreault), Caroline Valois et Justin Valois. Elle laisse également de nombreux arrière-petits-enfants. Elle était aussi la belle-sœur de Thérèse Dominique (feu Claude Couture), Georgette Carrier (feu Marcel Leblanc) et Lucienne Carrier. Elle a rejoint ses frères, belles-sœurs, beaux-frères décédés des familles Couture et Carrier. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier les employés du 4e étage des résidences du Précieux Sang pour les bons soins prodigués aux cours des trois dernières années. Elle tient aussi à remercier le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et leur compassion auprès de notre mère et aussi à l'égard de la famille, lors de son dernier parcours de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.