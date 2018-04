Il se bat avec son boss et la CNESST le paie

Selon ce qui a été rapporté à l’audience devant le Tribunal administratif du travail, l’altercation aurait dégénéré, passant d’une prise à la gorge à une chute parmi des chaises et des tables.

Le matin du 15 septembre 2016, chez Sciage et Planage Rioux de Témiscouata-sur-le-Lac, le pileur de bois Jean-Yves Ouellet s’était plaint de la cadence imposée par la vitesse trop élevée du planeur. Il avait aussi affirmé que son supérieur immédiat criait après lui. À la pause du repas, une querelle a éclaté entre Ouellet et son supérieur au sujet de la vitesse du convoyeur du planeur.

« Une empoignade s’ensuit, le travailleur se fait prendre par la gorge et les deux tombent au travers des chaises et des tables. Lorsque le travailleur au sol reprend ses esprits et ouvre les yeux, il voit son assaillant, une chaise à la main, prêt à le frapper, alors que d’autres travailleurs s’interposent pour faire cesser cette agression », résume la juge administrative Louise Guay du Tribunal administratif du travail dans sa décision.