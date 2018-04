Immense succès pour Giacometti

Il s’agit sans surprise d’un grand succès pour le Musée national des beaux-arts du Québec et le pavillon Pierre-Lassonde. L’exposition Alberto Giacometti, formidable rétrospective consacrée à l’un des plus grands sculpteurs du 20e siècle, a attiré plus de 100 000 visiteurs jusqu’à maintenant.

L’achalandage important a même poussé le MNBAQ à revoir ses heures d’ouverture pour les retardataires qui souhaiteraient découvrir — ou redécouvrir — l’exposition, une exclusivité canadienne qui se termine le 13 mai. Les œuvres mettront ensuite le cap vers New York, puis à Bilbao.

Le succès repose entre autres sur le fait qu’il y a plusieurs années (plus de 15 ans), que les œuvres de Giacometti n’avaient pas fait le voyage jusqu’en Amérique.

Œuvres phares

L’exposition met en scène 230 sculptures, peintures et dessins de l’artiste suisse italien, parisien d’adoption et figure emblématique de l’art contemporain, à travers un parcours émouvant qui expose ses œuvres, des premières jusqu’aux dernières. Un parcours qui témoigne de la diversité de styles incomparable dans laquelle l’artiste s’est investi.

Il a, au cours d’une carrière qui s’étend sur quatre décennies, exploré le surréalisme, le figuratif et le cubisme, entre autres. Obsédé par la représentation de l’être humain, il a aussi créé une série de bustes à partir de ses modèles, son frère Diego et sa femme Annette.

Parmi les œuvres phares, on trouve L’homme qui marche, Le nez, L’homme qui pointe, La boule suspendue. Autant d’œuvres qui explorent les thèmes chers à l’artiste, comme l’humanité, la mort, l’érotisme.

Scénographie exemplaire

Présentée sur des socles blancs dans des salles blanches, au Tate Modern de Londres, l’exposition du MNBAQ détonne, de façon positive, de celle présentée dans la capitale anglaise l’an dernier, avec ses socles en bois clair. Il faut souligner la scénographie exemplaire de l’exposition, totalement au service de l’œuvre magistrale, signée Jean Hazel, designer du musée.

Connaître la vie et la démarche de Giacometti permet grandement de mieux apprécier son œuvre et d’enrichir la visite. Un espace a été aménagé pour la diffusion d’extraits d’un film où on peut voir l’artiste à l’œuvre. Tourné en 1964, il s’agit d’un entretien exceptionnel qui ouvre les portes de son travail et de sa relation complexe avec les modèles vivants.

L’exposition Alberto Giacometti se déroule jusqu’au 13 mai au Musée national des beaux-arts du Québec.