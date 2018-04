Jean-François Lisée : La clôture du désespoir

Les choses vont de mal en pis pour Jean-François Lisée depuis quelques mois. Le chef du Parti québécois a beau faire, rien ne lui réussit vraiment et les Québécois sont de plus en plus indifférents au discours du PQ.

Tout a commencé avec la remontée de la Coalition avenir Québec dans les sondages. Les appuis du PQ sont au plus bas et Lisée n’a d’autre choix de sautiller derrière les grands pour attirer l’attention.

Vaines tentatives de faire monter la mayonnaise

Pour tenter de se montrer sympathique aux Québécois, Lisée a, de son propre aveu, revu son look et tenté de se la jouer jeune. En toute sincérité, ça ne change rien à l’intellectuel qu’il est et ça n’intéresse personne en fin de compte.

Il a ensuite tenté une autre stratégie pour s’attirer quelques appuis, celle de se coller à Véronique Hivon en lui inventant le titre de « vice-cheffe ». Cette tactique n’est pas sans risque puisqu’elle met en lumière les différences entre ces deux individus et cette comparaison est loin d’avantager Lisée.

Véronique Hivon, même si elle n’est pas la plus dynamique des politiciennes, a le mérite d’inspirer l’affection et la confiance de ses supporters. Dans ces circonstances, pour paraphraser mon collègue Jonathan Trudeau , on peut se poser la question : «Est-ce que le PQ a choisi le bon capitaine pour mener sa barque?»

La bonne vieille recette de l’identité

En désespoir de cause, Jean-François Lisée a ressorti son bon vieux hit : l’identité. Dans un billet du premier octobre 2016 (ironiquement 2 ans jour pour jour avant l’élection de cette année), Denise Bombardier qualifiait Jean-François Lisée en ces termes

«Son intelligence redoutable, sa capacité d’analyse, malgré des erreurs de jugement souvent flagrantes, sa force intellectuelle et sa vaste culture impressionnent même ses contempteurs. Un de ses atouts dans cette faune politique où chacun tente de se faire aimer en pratiquant le populisme est que le député de Rosemont s’accommode des attaques comme le canard qui laisse l’eau couler sur ses ailes. Ce narcissique appartient à une race à part. En fait, c’est un homme sans peur, même s’il est loin d’être sans reproche.»

Beau portrait, hein?

Un peu plus loin, elle poursuivait en cette veine : «Durant cette campagne à la direction, Jean-François Lisée a réussi à déstabiliser son jeune adversaire en l’entraînant sur le terrain de l’immigration et de l’identité où Alexandre Cloutier se cantonnait avec plus que de la modération. On peut regretter l’allusion détestable du député de Rosemont à l’appui objectif que porte l’imam Charkaoui au candidat Cloutier, mais Lisée a brisé le ronron d’une campagne incolore, inodore et sans saveur.»

Ah ha ! La recette secrète du PQ : l’identité.

Quand on remet les événements des derniers jours en perspective, on comprend que la sortie de Lisée pour demander qu’on ferme le chemin Roxham avec une clôture n’est qu’une tentative de plus pour essayer de s’attirer un peu d’espace médiatique. Une tentative aussi pour venir croiser le fer avec François Legault sur un terrain qu’il investit de plus en plus.

Malheureusement pour Lisée, son tir a raté la cible. En plus, il a dilué son propre effort en nuançant ses propos dans les minutes qui les ont suivis. Preuve qu’il a réalisé le ridicule de sa proposition ou preuve que son caucus l’a rappelé à l’ordre ? Ça, l’histoire ne le dit pas.