La Floride de Fabienne Larouche

Plus tard, en 1992, elle a acheté une petite maison en banlieue sud de West Palm Beach pour finalement la revendre : « J’ai préféré séjourner à l’hôtel. Les vacances étant les vacances, je ne voulais pas m’embarrasser d’une propriété. » Aujourd’hui, elle préfère louer à long terme et voyage au gré de ses envies. Son petit paradis, elle l’a finalement trouvé à Singer Island : « La population est moins dense, et les plages ont conservé de la végétation. Il y règne une douceur de vivre qu’on ne retrouve pas dans les grandes villes comme Miami ou Fort Lauderdale. De plus, Delray Beach est tout près et j’adore ce coin “cool”. On y oublie la Floride traditionnelle pour se retrouver dans une atmosphère très “Maine” », dit celle qui est à la tête d’Aetios Productions avec son mari Michel Trudeau, qui produisent, entre autres, District 31, Unité 9 et la nouvelle série Clash, qui sera diffusée dès l’automne prochain sur Vrak.tv.