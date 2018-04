L’avocate devenue écrivaine à succès

Sixième roman traduit en français de l’auteure suédoise Viveca Sten, Retour sur l’île met en vedette l’inspecteur Thomas Andreasson et Nora Linde sur l’île de Sandhamn. Ce sont justement les deux personnages qu’on retrouve dans la télésérie à succès Meurtres à Sandhamn (Arte), suivie par plus 70 millions de téléspectateurs.

Viveca Sten, une avocate de Stockholm devenue une des stars du polar suédois au cours des dernières années, ne s’imaginait pas du tout connaître pareil succès avec ses romans, ni voir ses personnages évoluer au petit écran. Ses livres ont été vendus à plus de 5 millions d’exemplaires dans 30 pays.

La formidable aventure des Meurtres à Sandhamn a débuté il y a quelques années, alors qu’elle se promenait sur une plage de l’île de Sandhamn, qu’elle fréquente depuis très longtemps.

« J’ai passé tous mes étés à Sandhamn. Nous avons eu une maison depuis cent ans, alors on a une grande tradition dans la famille de passer tous nos étés à Sandhamn. En 2005, je me baladais sur la plage et tout à coup, j’ai eu une vision, dans ma tête : j’ai imaginé un corps dans un filet de pêche. C’était très clair. Et je me suis dit : qu’est-ce qu’on peut imaginer s’il y avait vraiment un corps sur cette plage, dans ce paradis d’été, où il y a des enfants qui jouent et où tout le monde est heureux ? », commente Viveca Sten, qui parle un excellent français.

Un grand secret

Viveca est rentrée à la maison et, en une semaine, a écrit le premier et le dernier chapitre de son premier thriller. « J’ai continué à écrire et après 18 mois, j’avais un manuscrit. C’était un grand secret : mon mari et ma mère étaient les deux seules personnes qui savaient que je voulais écrire un polar. Mon mari l’a lu et m’a dit : tu devrais vraiment envoyer ça à une maison d’édition. Et moi, je pensais que tout le monde allait rire... j’étais avocate, il n’était pas question d’écrire des polars. »

Finalement, elle a envoyé son manuscrit à deux maisons d’édition et après deux ou trois semaines, la plus grande maison d’édition de Suède a communiqué avec elle pour lui dire qu’ils voulaient acheter les droits pour faire un livre. « C’était un choc ! J’étais une avocate, je ne voulais pas travailler comme écrivain, juste voir si c’était possible d’écrire autre chose. J’avais écrit d’autres livres, des livres de droit vraiment très ennuyants. »

Son premier livre a connu un énorme succès en Suède, d’autres pays ont acheté les droits et la télévision a proposé une adaptation. « Après quatre ans, c’était impossible de continuer mon travail d’avocate. C’est comme ça que je suis devenue écrivain. Ça m’étonne toujours ! »

Un duo attachant

Retour sur l’île est la sixième enquête de Thomas et Nora. « Je trouve beaucoup d’inspiration sur l’île, sans doute parce que je connais l’archipel très bien. J’ai créé le personnage de Nora parce que je connais bien l’univers juridique et j’ai pensé que c’était une bonne idée de pouvoir utiliser ces connaissances. Mais je voulais aussi avoir un policier : c’était presque impossible à éviter. »

Elle voulait que Thomas sorte des clichés des policiers malheureux, divorcés, d’une nature troublée qu’on retrouve souvent dans les polars. « J’ai pensé qu’on pouvait bien avoir un enquêteur sympathique, un copain... quelqu’un avec qui on pourrait prendre un coup. Maintenant, beaucoup de gens aiment Thomas et je reçois même des courriels de gens qui aimeraient communiquer avec lui ! J’ai aussi des copines qui aimeraient bien que je leur présente Thomas. Mais il n’existe pas – c’est une invention ! »

Photo Editions Albin Michel

EXTRAIT

« Pourvu qu’elle arrive à Sandhamn, tout irait bien. Nulle part elle ne se sentait plus en sécurité. Jeannette se le répétait comme un mantra tandis qu’elle roulait dans la neige fondue sur l’autoroute. Plusieurs fois, elle dut chasser ses larmes en clignant des yeux pour voir la route. Sur le pont de Skurubron, elle faillit déraper. Elle dépassa le golf au niveau du pont de Fägelbro sur le canal Strömma. Le ferry partait dans quelques minutes, à trois heures moins le quart. Il fallait qu’elle arrive à temps, c’était le dernier de la journée. »

– Viveca Sten, Retour sur l’île, Éditions Albin Michel