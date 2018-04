Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le grand patron de Bombardier achète

Alain Bellemarre, le grand patron de Bombardier, a fait l’achat d’une maison dans un arrondissement cossu de la métropole pour 3,75 M$. « Cette résidence sublime a été réimaginée par un designer de Montréal renommé et est située sur un terrain majestueux de près de 8000 pi2 avec une énorme piscine intérieure », décrit un courtier. La rémunération du PDG Alain Bellemare a bondi de 12 % en 2017 pour atteindre 10,6 M$ US. Ses attributions en actions et en options ont diminué, mais son bonus en argent a crû de 34 % pour atteindre 3,2 M$ US. M. Bellemare a aussi eu droit à 2,2 M$ US pour compenser la baisse du dollar canadien et couvrir ses frais de déménagement au Québec, a rapporté Le Journal en mars.

Le cofondateur des Thés DAVIDsTEA achète

Herschel H. Segal, le cofondateur des Thés DAVIDsTEA, a fait l’achat de 66 443 actions de l’entreprise sur le marché à un prix allant de 3,50 $ US à 3,90 $ US pour environ un quart de million de dollars. Il porte sa participation dans l’entreprise à plus de 43 M$ US. Dans un communiqué du 25 avril, M. Segal a critiqué de mauvaises décisions de gestion de la direction et un « leadership improductif ». M. Segal est en guerre contre le conseil de l’entreprise qui l’accuse de vouloir prendre le contrôle. L’action des Thés DAVIDsTEA a reculé de 63 % depuis deux ans.

Un condo commercial vendu 25 M$ à un médecin albertain

Un condo commercial a été vendu 24,9 M$ sur l’avenue des Canadiens-de-Montréal, à deux pas du Centre Bell. Le vendeur est Développements Tour du Canadien. L’acquéreur est Inva Holdings. Le président d’Inva, Ripan Chaudhary, est un ophtalmologiste de Medicine Hat, en Alberta. Il utilise la technologie laser pour l’amélioration de la vue.

Un prince belge investit dans l’immobilier montréalais

Un prince belge de 41 ans, Édouard de Ligne de Tremoille, et un architecte d’intérieur de Montréal, Adlan Kaezar, ont acheté un immeuble commercial sur le boulevard Décarie pour 6,3 M$ au début avril. Le prince belge s’intéresserait beaucoup au Canada pour un projet de centre de vacances écoresponsable, selon France Diversité Média. Il est marié à l’actrice italienne et filleule de Silvio Berlusconi, Isabella Orsini.