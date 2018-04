Le temps d’une paix

La semaine dernière, je suis allé faire un show dans le petit village de Buckland, dans Chaudière-Appalaches, pour l’émission Comédie sur mesure. Le concept est simple : tu passes deux jours à faire différentes activités au village et, le dernier soir, tu fais un show en hommage aux gens de la place en racontant ton expérience parmi eux.

Au village, il n’y avait pas de réseau cellulaire, on avait seulement l’internet au chalet. Laissez-moi vous dire que ça fait du bien. D’ailleurs, c’était trop drôle de voir notre gang de Montréalais sauter sur nos téléphones dès qu’on revenait au chalet après la journée de tournage. Ouin, on n’est pas accros pantoute.

En moins de deux jours, je me suis fait humilier dans un concours de sciage de bois, une chèvre trop affectueuse s’est aiguisé les cornes sur mes fesses, j’ai mangé de la tire d’une façon disgracieuse jusqu’à en avoir mal au ventre (comme d’habitude) et lorsque je suis arrivé sur une ferme pour flatter les chevaux, le premier que j’ai croisé a senti le besoin... de faire ses besoins.

Gitane, la maman du clan m’a dit : « C’est signe qu’il se sent à l’aise. » Je vais prendre ça comme un compliment, mais des fois une petite gêne, ça fait du bien aussi.

Puis, j’ai vécu l’ultime trip de mon séjour : descendre une pente de ski sur un hood de char. Oui, vous avez bien lu. J’avais exprimé le désir de réaliser mon fantasme de gamin de faire du crazy carpet dans une station de ski. Les gens de Buckland ont poussé l’idée un peu plus loin. Joël et son beau-frère m’ont concocté le crazy carpet du siècle avec un capot de voiture, et pas n’importe quel : un capot de char de police.