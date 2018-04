Le terrain de jeu de Dumas

Deux mois après la sortie de son excellent nouvel album, Nos idéaux, Dumas s’amène à la Cinquième Salle de la Place des Arts avec un nouveau spectacle solo dans lequel il s’amuse énormément et où il montre à la fois ses facettes introspectives et festives. « C’est le meilleur des deux mondes pour moi », dit le musicien.

Dumas n’était pas parti en tournée solo depuis 2005. Treize ans après ce tour de piste qui avait marqué les esprits­­­, l’auteur-compositeur a voulu pousser l’exercice encore plus loin. Dans sa nouvelle tournée pour Nos idéaux, il s’amuse ainsi avec la technologie, en reproduisant le travail qu’il fait en studio.

« Ce spectacle est un vrai défi pour moi, reconnaît-il. Ça surprend les gens. Ils ont aussi l’impression de me retrouver­­­. Je suis content d’avoir pris ce risque-là. »

Avant de lancer cette nouvelle tournée, Dumas a été assailli de doutes. Prenait-il la donne décision, de se lancer seul sur scène, sans filet ? « Je me posais beaucoup de questions. Mais ce show-là est devenu un terrain de jeu et une liberté. Ça me permet d’aller où je veux en un instant. Même s’il y a une structure, il y a beaucoup de zones d’improvisation­­­. »

Visuel important

En deux heures, Dumas plonge le spectateur dans différentes zones : ambiantes, musicales, introspectives et festives. Alors que les nouvelles chansons cadrent très bien dans le programme, le musicien s’est permis de réarranger ses anciennes pièces.

« Les chansons du Cours des jours [sorti en 2003] étaient devenues plus rock et festives après des années de tournées avec des bands, dit-il. Là, en solo, j’ai essayé de les ramener à leur essence originale de ce qu’elles étaient sur l’album. Je me suis inspiré du feeling que j’ai en écoutant un groupe comme The xx, avec le beatbox et les guitares ambiantes. »

Alors que sa tournée solo du milieu des années 2000 était très épurée, Dumas souhaitait offrir un nouveau spectacle plus enveloppé au public. C’est ainsi qu’il a fait appel à François Lévesque pour le visuel. « C’est un jeune prodige de 25 ans qui est très créatif, dit-il. Il a pensé à un concept qui nous permet d’avoir le même décor, peu importe la ville au Québec. »

Le musicien l’admet sans hésiter : il s’amuse énormément dans ce spectacle qu’il a déjà joué une trentaine de fois. « Être seul, c’est très demandant. Mais je me sens bien. Il y a un côté où je suis avec les gens, et un autre où je reviens aux chansons.

C’est une zone qui sera difficile à remplacer. Les gens le sentent. La réaction est vraiment cool. »

En France avec les Cowboys

Il y a quelques jours, Dumas a pu tester la réaction du public français à son spectacle, dans une courte tournée en compagnie des Cowboys fringants. « J’ai fait leur première partie cinq fois en cinq soirs, dont deux Olympia de Paris. C’était extraordinaire », dit-il.

« C’était spécial pour moi. Je ne pouvais pas sortir un “joker”, comme faire J’erre. Ça faisait trop longtemps que j’étais allé jouer là-bas. Mais heureusement, j’avais déjà joué une vingtaine de shows au Québec.

J’ai pris des éléments de ça et je les ai intégrés dans mon set. J’ai réussi à faire sauter des salles de 5000 personnes. C’était mon mandat. Maintenant, va-t-il y avoir une suite à ça ? Je ne le sais pas, mais j’aimerais que mon album ait une petite vie là-bas. »

► Dumas sera en spectacle les 3, 4 et 5 mai à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Pour toutes les dates : dumasmusique.com.