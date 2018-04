Le week-end culturel de Normand D’Amour

Quel est le livre que vous avez particulièrement apprécié ?

Photo courtoisie

Le livre En as-tu vraiment besoin ? de Pierre-Yves McSween. C’est un livre intéressant, particulièrement lorsqu’on est dans les affaires. Parallèlement à mon travail d’acteur, j’ai deux pubs et ce genre de livre peut nous aider à éviter les pièges de la surconsommation. Dans la vie de tous les jours, certains achètent des choses uniquement pour suivre une tendance. Ce livre suscite une belle réflexion sur le sujet. Mais personnellement, je crois aussi qu’il faut savoir être généreux dans la vie, tant avec son entourage qu’avec soi-même, sans constamment craindre de trop dépenser.

Quel a été votre coup de cœur cinémato­graphique ?

Photo courtoisie

Le film Dunkerque de Christopher Nolan, que j’ai eu la chance de voir en salle l’année dernière. Déjà, j’aime tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, mais j’ignorais cet aspect de l’histoire, où 400 000 soldats britanniques ont été coincés sur une plage française. C’est un film extraordinaire ! J’aime le cinéma et j’ai des goûts éclectiques. Je suis fan à partir du moment où un film me fait réfléchi­­­r, m’émeut et me fait évoluer.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo courtoisie

La pièce de l’auteur Simon Stephens, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, qui a obtenu sept Laurence Olivier Awards et cinq Tony Awards, présentement à l’affiche chez Duceppe. C’est un spectacle sur la différence. On réalisera que les personnes souffrant d’autisme peuvent apporter aux autres des choses très importantes. On en ressortira avec une autre vision sur les troubles qu’ont certains enfants atteints d’autisme.

Quelle est la série télé qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

J’ai adoré la série britannique de Steven Knight, Peaky Blinders. On se retrouve après la Première Guerre mondiale à Birmingham en Angleterre, une ville à l’époque malfamée, où l’on suit des jeunes qui reviennent de la guerre et qui font partie d’un gang de rue. La reconsti­tution historique et les acteurs sont incroyables. C’est très touchant et très poignant. On apprend à aimer la gang de bandits. Tout n’est pas noir ou blanc, il y a du bon en eux aussi. J’ai tellement aimé la série que j’ai vu les quatre saisons en trois jours.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo courtoisie

J’ai été impressionné par le réalisateur Steven Spielberg et l’animatrice et productrice Oprah Winfrey, qui ont récemment financé à hauteur de 500 000 $ chacun la Marche pour nos vies pour un contrôle accru des armes à feu, au nom de la vie des enfants qui en dépendent. Ça me touche de voir des gens contribuer ainsi. C’est tout à leur honneur. De surcroît, côté professionnel, j’admire Steven Spielberg pour son travail de réalisateur. Il est sûrement à mes yeux un des plus grands et il a réussi à me transporter avec ses productions.

