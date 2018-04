Les Dodgers rincent les Giants

Les Dodgers de Los Angeles ont infligé un cinglant revers aux Giants, samedi à San Francisco, lors du premier match d’un programme double en l’emportant par la marque de 15-6.

La recrue Walker Buehler (1-0) a bénéficié de l’appui offensif de ses coéquipiers pour signer sa première victoire de la saison. L’artilleur de 23 ans a œuvré pendant cinq manches accordant deux points mérités, six coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Joc Pederson a produit quatre points tandis que Cody Bellinger est à l’origine de trois en plus d’en avoir marqué trois. Pederson a raté le carrousel par un circuit, lui qui a réussi deux simples, un double et un triple.

Le vétéran Chase Utley a pour sa part frappé trois doubles et un simple, il a croisé la plaque à quatre reprises et poussé deux coéquipiers au marbre.

Du côté des Giants, la défaite est allée à la fiche de Chris Stratton (2-2). Envoyé sur la butte en neuvième, le joueur de troisième but Pablo Sandoval est le seul artilleur des Giants à avoir réussi une manche parfaite.