L’horrible règne des hommes

Ainsi, le temps est venu de donner le coup de grâce au patriarcat.

Y’en a marre des hommes qui se la coulent douce pendant que les femmes tirent le diable par la queue !

La belle vie !

Vous avez tout à fait raison : de tout temps, les hommes n’ont cessé de tirer la couverture de leur bord et de surfer le vent dans le dos pendant que les femmes croulaient sous la charge mentale d’élever une famille et de tenir maison...

Ah, ce qu’on riait, quand même, dans les tranchées de Verdun lors de la Première Guerre mondiale ! Et que dire du Débarquement : une partie de plaisir !

On te prend, on te met sur un bateau, on te fait traverser l’Atlantique et on te balance sur une plage inconnue, face à des Allemands qui te mitraillent du haut d’une falaise, confortablement assis dans des bunkers en béton.

Ah, qu’ils se sont amusés les hommes, non ? De l’aventure ! De l’air frais ! Un peu de course à pied sur les plages de Normandie ! La camaraderie ! L’exotisme !

Tout ça pendant que bobonne torchait les enfants, à la maison... Non, mais quel sexisme !

Quelle inégalité crasse !

Et puis il y a les mineurs, qui passaient leurs journées dans le ventre de la terre, à extraire des minéraux et du charbon.

Pas mal plus intéressant que faire le lavage, non ?

Imaginez... L’odeur de la terre fraîche ! Le chant mélodieux du canari dans sa cage ! L’excitation causée par la peur de crever dans une explosion ou lors d’un affaissement !

C’est ce que j’appelle mordre dans la vie à belles dents !

Ah, les chanceux !

Comme la plupart des hommes de son milieu et de sa génération, mon père a bossé toute sa vie dans une usine. De quatre heures à minuit, du lundi au vendredi. Il ne voyait ses enfants que le week-end.

Quand il ne bossait pas le samedi pour arrondir les fins de mois.

Quelle belle vie, non ?

Quelqu’un aurait dit à mon père qu’il était chanceux d’être né homme, il aurait répondu : « Quoi ? Parle plus fort, j’entends mal à cause du bruit des machines ! Qu’est-ce que tu as dit ? »

Elles font bien, les féministes, de dire que les hommes l’ont eu facile !

Tous des privilégiés, tiens. Des profiteurs, des exploiteurs.

Assis sur leur pouvoir, gras dur.

À s’amuser sur des chantiers de construction, des échafaudages, des plateformes de forage...

Et si on saluait aussi le courage de ces hommes ? Qui ont construit des routes, érigé des ponts, défendu la liberté, nourri leur famille, protégé leurs enfants, aimé leur femme, bossé comme des chiens du matin au soir pour mettre du pain et du beurre sur la table ?

Mes hommes

Ah non, c’est vrai, les hommes sont tous des porcs, j’oubliais.

Des privilégiés du système.

Bon débarras, tiens ! Dégagez !

C’est drôle, moi, je garde un souvenir ému et attendri des hommes qui m’ont entouré, enfant. Mes oncles, mes profs, les pères de mes amis, mon bon papa.

Mais bof, qu’est-ce que j’en sais, hein ?

Après tout, je ne suis qu’un homme...