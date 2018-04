Lieutenant disparu en mer: ses proches en apprennent plus 60 ans après

OTTAWA | Les proches d’un lieutenant de la Marine royale canadienne ont pu enfin, près de 60 ans après sa disparition en mer, tourner la page sur ce douloureux épisode familial.

En septembre dernier, on croit que les ouragans Irma ou Maria ont balayé sur une plage floridienne des éléments liés au disparu. La famille n’en croyait pas ses oreilles lorsqu’elle a été avisée de cette découverte par des journalistes floridiens. Une partie de l’équipement du lieutenant Barry Troy, incluant notamment son gréement de parachute, des pièces de métal non identifiées et un harnais de parachute brodé de son nom, venait d’être retrouvée.

Ses proches ne croyaient pas qu’un miracle pareil puisse se produire, le lieutenant ayant disparu des écrans radars près de six décennies plus tôt, le 25 février 1958.

Cette journée-là, il prenait part à un exercice à bord d’un F2H-3 Banshee à partir d’une base de l’armée américaine en Floride. Il volait en compagnie de trois autres jets quand un épais mur de brouillard s’est abattu sur eux. L’avion de M. Troy a alors dévié de sa trajectoire pour éviter une collision, avant de s’écraser dans l’eau.

Des recherches avaient suivi sa disparition, deux semaines durant, les autorités ne retrouvant alors que son casque, son journal de bord et quelques morceaux de métal.

«Pendant des mois, voire des années, je m'attendais à ce que nous apprenions qu'il se trouvait sur une île déserte ou quelque chose du genre, et qu’il allait bien», a déclaré à CTV Ottawa Sharon Berry, la plus jeune sœur de Troy.

«C’est un fantasme qui a duré longtemps», a-t-elle ajouté. Puis la vie a continué son cours.

Sept mois après la découverte, les artéfacts de l’écrasement ont été rendus à la famille Troy lors d’une cérémonie orchestrée par l’Aviation royale canadienne (ARC) et la Marine royale canadienne (MRC). Ceux-ci seront exposés au musée de l’aviation Shearwater, en Nouvelle-Écosse, où était basé le lieutenant Troy avant sa mort. Seul un petit tube de métal qui faisait partie de son jet sera enterré aux côtés des parents de M. Troy. Une inscription dira simplement: «Perdu en mer».

«Nous allons l’enterrer avec ma mère et mon père, a dit Mme Berry. Donc une partie de lui sera avec eux.»

«Barry était un gars spécial. Il était le plus vieux. Il était comme notre héros», a dit de son côté Dick Troy, l’un de ses frères.