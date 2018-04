Loterie de la LNH: le Canadien repêchera dans le top 3

C’est la soirée la loterie dans la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi, alors que le Canadien de Montréal est parmi les trois équipes qui peuvent toujours espérer parler au premier rang lors de la séance de repêchage de la LNH, qui aura lieu à Dallas les 22 et 23 juin prochains.

Marc Bergevin n’a pas caché sa satisfaction après le dévoilement des choix 4 à 15.

«C’est une excellente nouvelle pour l’organisation, nous avons avancé. Définitivement, nous allons repêcher un bon joueur», a-t-il indiqué lors d’un entretien à TVA Sports.

Les trois premiers choix seront dévoilés entre les deuxième et troisième périodes du match opposant les Golden Knights de Vegas aux Sharks de San Jose.

1-

2-

3-

4- Sénateurs d’Ottawa

5- Coyotes de l’Arizona

6- Red Wings de Detroit

7- Canucks de Vancouver

8- Blackhawks de Chicago

9- Rangers de New York

10- Oilers d’Edmonton

11- Islanders de New York

12- Islanders de New York (Flames)

13- Stars de Dallas

14- Flyers de Philadelphie

15- Panthers de la Floride