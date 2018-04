Lotto Max: 59 millions $ en jeu au tirage du 4 mai

Les amateurs de loteries seront servis lors du tirage du vendredi 4 mai du Lotto Max, alors la cagnotte atteindra 59 millions $, incluant environ quatre Maxmillions.

Selon Loto-Québec, depuis la création du Lotto Max, les Québécois ont remporté 1,7 milliard $ avec cette loterie, dont 22 gros lots. Trois d’entre eux ont valu 60 millions $ aux détenteurs des combinaisons chanceuses, les plus importants à ce jour pour le Lotto Max.

Trois gros lots de 55 millions $ ont aussi été gagnés dans la Belle Province, en plus de trois gros lots de 50 millions $. En tout, les 22 gros lots ont rapporté 783 millions $ à des Québécois, en plus de 89 Maxmillions et quatre lots 6/7+C. Depuis le début de l’année, Loto-Québec a fait 33 millionnaires au Québec, en versant 50 lots de 1 million $ ou plus. De plus, les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont fait huit chanceux.