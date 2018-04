Mélanger les styles avec audace

Après un premier album pop folk dont trois extraits ont connu un succès fulgurant à la radio, le magicien des sons Claude Bégin est de retour avec un deuxième opus qui mélange les styles musicaux avec audace, les sons vintage et moderne, les rythmes urbains et les envolées de corde.

Bleu Nuit, un album dont le titre n’a rien à voir avec l’émission culte des années 1990, a été conçu au cours d’une année folle pour l’artiste, qui a enchaîné les tournages de la série Cheval-Serpent et les tournées avec Alaclair Ensemble, dont une en Europe.

« J’ai trouvé le titre avant de faire l’album. On a passé une soirée à pleurer de rire à trouver des titres, comme Après la pluie, le beau Claude. La liste est tordante, mais là-dedans, il y avait Bleu nuit et on trouvait ça beau », confie-t-il attablé à un café de la rue Cartier, à Québec, où il habite.

Alors qu’il avait transformé sa chambre en studio pour son premier album, lancé en 2015, il a cette fois-ci travaillé de nouveau avec une quantité « encore plus minimale » de matériel, « une guitare, une basse, un ordinateur », qu’il a trimballé « jusqu’en Floride, chez ma belle-mère, partout où j’allais. »

Hip-hop électro

Claude Bégin avoue avoir fait « de la magie » pour créer ces nouvelles chansons, où il superpose audacieusement les sonorités vintage et moderne. Comme dans Tombés du ciel, où le hip-hop et l’électro dominent une trame de fond qui rappelle à la limite le disco des années 1970.

Alors que le premier album a été créé à la guitare, ce sont les lignes de piano qui ont guidé son inspiration. Les cordes sont aussi très présentes.

Le processus a été plutôt exigeant. « Il y a des gens qui m’ont dit ne jamais m’avoir vu travailler autant. J’ai fait du douze heures par jour quand j’avais du temps. J’ai vraiment travaillé fort ».

photo courtoisie Julien Laperriere

Un projet de couple

Claude Bégin a collaboré dans cet album avec son ancien comparse du groupe Accrophone, Eman, ainsi qu’avec Marie-Mai, Laurence Nerbonne et même sa mère, qui est pianiste, qu’on entend sur Les mains d’un ange.

Mais c’est la chanson titre de l’album qui retient l’attention, un duo avec sa fiancée, qui n’avait jamais réellement chanté, mais qui est pourtant dotée d’une voix à la Carla Bruni.

« On est souvent loin, elle et moi. Elle travaille aux États-Unis, moi j’étais en France pour la tournée d’Alaclair, on est la nuit sur le téléphone. C’est aussi ça, le lien avec Bleu nuit », confie le chanteur.

Son amoureuse prend de plus en plus de place dans son projet musical, en jouant entre autres dans ses vidéoclips, comme le plus récent, Ma voiture volante.

Le couple Claude et Clodelle pourrait d’ailleurs devenir un projet musical à part entière, avec une tournée et un album. « Elle a un talent naturel, dit-il. C’est la chanson de l’album qui a été la plus facile à faire. Un truc de couple, c’est probablement ce qui m’intéresse le plus comme projet, à part Alaclair. »

Une deuxième carrière

Claude Bégin a fait ses débuts l’an passé comme acteur dans la série Cheval-Serpent, et il a eu la piqûre pour le jeu. Il est même depuis peu représenté par une agente renommée à Montréal, qui se charge de lui dénicher d’autres rôles.

C’est ainsi qu’il s’est rendu à la fin du processus d’audition pour Hubert et Fanny, diffusée cet hiver à Radio-Canada. Le choix devait se faire entre lui et Thomas Beaudoin pour le rôle d’Hubert. « Mais j’ai raté ma dernière audition avec une autre Fanny. Il y avait une incompatibilité. Mais en fin de compte, Thomas était vraiment un bon choix », confie-t-il.

« Être acteur, c’est un beau défi personnel. Je me suis inscrit à des cours de coaching. Des fois je l’ai, des fois je ne l’ai pas. Il y a une certaine instabilité due au manque d’expérience, alors c’est pour ça que je veux m’améliorer. »

L’album Bleu nuit est en vente maintenant.