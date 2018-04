Mike Foltynewicz se charge des Phillies

Le partant des Braves d’Atlanta Mike Foltynewicz a donné un point en six manches en plus de croiser la plaque après avoir réussi un simple pour mener les siens à un gain de 4-1 aux dépens des Phillies, samedi à Philadelphie.

Foltynewicz (2-1) a espacé trois coups sûrs et un but sur balles tout en éventant six frappeurs. Sa seule défaillance est survenue en cinquième alors que Maikel Franco a réussi son troisième circuit de la saison.

Arodys Vizcaino a retiré trois frappeurs sur des prises en neuvième pour signer son troisième sauvetage de la saison.

Nick Markakis a claqué sa quatrième longue balle de l’année en deuxième alors que Freddie Feeman a réussi un triple d’un point en cinquième.

Ender Inciarte et Ozzie Albies ont produit les autres points des Braves.

Les quatre points ont été réussis aux dépens de Nick Piventa (1-1) qui a encaissé sa première défaite de l’année.

La recrue des Braves Ronald Acuna fils n’a pas placé de balle en lieu sûr pour la première fois à ses quatre premiers matchs en carrière. Il a tout de même atteint le premier coussin après avoir soutiré un but sur balles.