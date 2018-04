Montezuma et la «tour à condos» amérindienne

Moi qui habite un immeuble de six étages à L’Île-des-Sœurs, je peux m’identifier (un peu) aux anciens résidents de l’immense « édifice » de cinq étages appelé Montezuma et creusé dans le roc, aux États-Unis, en Arizona, il y a plus de mille ans de cela.

Un peu comme le nom Bolivar, présent partout en Amérique latine, celui de Montezuma est fréquent. Il y a des villes Montezuma dans quatre États américains même si Montezuma n’a jamais vraiment joué de rôle historique là-bas.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Pas moins de huit opéras, dont un de Vivaldi, s’intitulent Montezuma et racontent l’histoire du dernier empereur aztèque, vaincu par les conquistadors de Cortès. L’autre ortho­graphe de ce prénom, Moctezuma, est aussi souvent utilisée.

Il faut dire que Montezuma était d’abord le nom d’un dieu aztèque (que l’empereur incarnait).

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Serpents à sonnettes

En plein pays Navaho, notre véhicule s’engage dans une route sinueuse bordée de cactus et retentissant du chant des criquets. Partout des panneaux mettent en garde contre les serpents à sonnettes ; on les voit rarement, mais on les entend, grouiller dans les fourrés et émettre leur son qui a l’avantage de nous avertir de leur arrivée. On en a plein les yeux devant cette masse de pierre travaillée pendant trois siècles par ses anciens habitants disparus on ne sait trop pourquoi, au début du 14e siècle. Famine ? Sécheresse ? Guerre ? Épidémie ? Allez savoir ! Seuls les archéologues sont admis sur ce site heureusement bien préservé, il me faut donc le contempler de loin. Jadis, des centaines de villageois occupaient ce que nous pourrions appeler une « tour à condos ».

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Ironiquement, la première chose que nous dit le guide en arrivant au Monument national du château de Montezuma, c’est que 1) ce nom découle d’une erreur grossière puisque Montezuma et les Aztèques n’ont rien à voir avec cette œuvre des Indiens Sinaguas et 2) que ce n’était pas un château. À l’heure de la mode des changements de noms, celui-là mériterait une correction ! Enfin, on se dit que c’est dommage pour les nations amérindiennes (et pour tout le monde) que le Québec n’ait aucun site de ce genre pour témoigner du passé.