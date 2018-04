Panneaux solaires pas aussi rentables que promis

Les panneaux solaires installés par un commerçant itinérant chez un couple de Nicolet n’ont produit que 0,4 % de sa consommation d’électricité totale, un rendement qui lui fait craindre que ce système ne soit pas aussi pas rentable que promis.

Selon la première facture reçue récemment chez Jérôme Gagnon et Kloé Baril-Chauvette, les panneaux solaires vendus par Nisi solaire ont produit 15 kWh entre le 19 février et le 5 avril sur les 3691 kWh consommés. Ils sont bien loin de l’importante réduction de la facture promise par le vendeur.

« Je regrette d’avoir fait confiance à Nisi solaire. Pas en raison de la technologie en tant que telle des panneaux solaires, mais de les avoir crus. J’aurais dû être plus prudent », laisse tomber M. Gagnon, qui n’exclut pas d’intenter un recours collectif contre la compagnie.

Des plaintes

Le Journal rapportait hier que des commerçants itinérants de panneaux solaires cumulent des plaintes après avoir promis à des consommateurs une production d’électricité irréaliste, des économies gonflées ou une rentabilité trop rapide par rapport à la réalité.

De la mi-février à avril, il n’y a eu que 200 heures d’ensoleillement, selon MétéoMédia, soit une trentaine d’heures de moins que la normale.

« On nous avait dit que les panneaux étaient adaptés au Québec et qu’on n’aurait pas d’entretien à faire. Mais il y a eu de la neige dessus tout l’hiver, il fallait déneiger », ajoute la conjointe de M. Gagnon, Kloé Baril-Chauvette.

Mesurage net

Le couple a signé sur-le-champ en octobre dernier pour 10 panneaux au coût de 13 000 $ (ce qui n’inclut pas le crédit d’impôt Réno-Vert) après avoir reçu la visite d’un représentant de Nisi solaire.

Ces vendeurs basent leur promotion sur un programme d’Hydro-Québec qui permet de jumeler l’électricité produite par les panneaux solaires à celle fournie par la société d’État appelé Mesurage net.

C’est d’ailleurs ce qui a convaincu Kloé Baril-Chauvette et son conjoint.

« S’ils avaient été tout seuls [sans mentionner le programme d’Hydro-Québec], on ne les aurait pas achetés », affirme Mme Baril-Chauvette.

À peine deux semaines plus tard, les panneaux ont été installés par Confort Nisi Énergie solaire, mais il en a été autrement pour le raccordement au réseau d’Hydro-Québec afin d’obtenir les crédits de Mesurage net.

« Une fois les panneaux installés, on n’avait plus de nouvelles. Le vendeur qui est venu chez nous avait changé d’emploi et on n’avait plus de contact auprès de la compagnie. On parlait toujours à des personnes différentes. Ils avaient oublié d’envoyer le document d’électricien. Ils ne nous rappelaient jamais », raconte M. Gagnon.

Après plus de trois mois d’appels répétés, le couple a finalement réussi à être branché au réseau d’Hydro-Québec, tandis que le délai normal est de quatre semaines, selon Hydro-Québec.

Facture de 20 000 $

Véronique Laurin de Montréal a elle aussi signé un contrat lors d’une visite de Nisi solaire à la mi-mars après avoir vu une publicité sur les réseaux sociaux. Confort Nisi Énergie solaire a installé deux semaines plus tard 16 panneaux pour un montant de 20 000 $.

Elle a peur que les rendements ne soient pas ceux promis par le vendeur et se demande si elle sera bientôt branchée sur le réseau d’Hydro.

« Il y avait l’urgence du moment, il fallait que je me dépêche pour avoir le crédit d’impôt. Je me demande maintenant si j’ai payé 20 000 $ pour ne le rentabiliser que dans 30 ans », craint-elle.