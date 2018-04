Pour une chasse au dindon réussie

Depuis hier matin, dans l’ensemble des zones où cela est permis, vous pouvez vous lancer aux trousses des dindons, ces grands gibiers ailés.

Les nemrods des zones 4, 5, 6, 7, 8 et 10 auront jusqu’au 18 mai, soit l’équivalent de 22 avant-midi pour déjouer la vigilance de ces oiseaux à la vue perçante. Ceux qui fréquentent les zones 3, 9, 11, 12, 13, 15, 26 et 27 n’auront, pour leur part, que 12 demi-journées, soit jusqu’au 8 mai, pour arriver à leur fin.

Photo Fotolia

Les détenteurs de permis peuvent attraper deux dindons sauvages avec barbe au printemps. Le deuxième doit toutefois obligatoirement être prélevé dans l’une des zones suivantes : 4, 5, 6, 7, 8 ou 10. Ils peuvent se servir d’un fusil de calibre 10, 12, 16 et 20 avec des cartouches à grenailles n° 4, 5 ou 6 ou une arme à poudre noire utilisant des billes n° 4, 5 ou 6. L’arbalète et l’arc sont également permis pour cette activité de prélèvement qui gagne en popularité avec 6500 nouveaux adeptes en 2017 et plus de 23 500 sur une période de quatre ans.