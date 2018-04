Programmé...

Victor a commis un geste très grave. Pour éviter de faire face à la justice et pour protéger son frère, il prend la fuite. Il aboutit dans une étrange communauté en plein cœur de la forêt où il n’y a que des ados qui, comme lui, semblent avoir commis un crime... Et si Victor ne se retrouvait pas là par hasard ?

Un excellent suspense, Le programme est vraiment captivant. Il est honnêtement impossible de décrocher de cet univers créé par l’auteure, Sandra Dussault. Cet endroit où se retrouve le jeune héros de ce roman, un lieu qu’il appelle « le village », et les personnages qui y habitent, ouf... Ce monde imaginaire nous hante constamment sans qu’on puisse dire exactement pourquoi ! On sait très bien qu’il y a quelque chose d’étrange, voire de surnaturel, qui se déroule à cet endroit, mais encore là, on ignore de quoi il s’agit. Et ce sentiment de doute est très efficace !

Froid dans le dos

Une petite précision est peut-être importante à faire, ici : le récit de ce roman se déroule en 2073, donc à une époque futuriste oui, mais pas si éloignée. Du coup, on devine que certaines avancées de la technologie imaginées dans cette histoire peuvent nous prendre par surprise. Impossible d’en dire davantage sans gâcher un punch hyper important ! Disons simplement que personne, ou presque, ne peut deviner le dénouement de cette intrigue... Et il a de quoi nous donner froid dans le dos.

Un autre point intéressant à soulever est le fait que l’auteure parvient facilement, de façon étonnante, à nous émouvoir avec des personnages qui sont pourtant des ados criminels et parfois particulièrement cruels. D’ailleurs, cœurs sensibles s’abstenir : certaines scènes (cruauté envers des animaux, blessures, etc.) de ce roman sont décrites avec tellement de détails qu’il est facile de les imaginer dans notre tête. L’histoire de Victor nous en fait vraiment voir de toutes les couleurs : on en vient à avoir les larmes aux yeux à certains moments, alors qu’à d’autres on a le cœur qui bat aussi vite que le sien, de peur ou en raison de sentiments inattendus.

Assurément unique en son genre, Le programme est un roman qui ne peut laisser personne indifférent. C’est honnêtement impossible de ne pas se laisser déstabiliser par ce petit chef-d’œuvre du suspense québécois !

À LIRE AUSSI

Mission pôle Nord : Le docu dont tu es le héros

Photo courtoisie

Les petits curieux à l’imagination fertile et à l’énergie débordante vont adorer se plonger dans cette nouvelle aventure du genre « dont vous êtes le héros ». Bon, on a envie de célébrer le fait que le beau temps commence finalement à se pointer le bout du nez, mais quand même ! Pour les besoins, transportons-nous à nouveau au mois de mars, mais en 2020... Le jeune lecteur est invité à se joindre à une équipe d’explorateurs qui partent à la découverte du pôle Nord, avec l’objectif de mieux comprendre son climat et ses habitants. Puisque dix dénouements différents s’offrent au lecteur, c’est à lui de voir s’il saura prendre les bonnes décisions, durant cette expédition. Vraiment amusant, ce livre-jeu !

Bagages, mon histoire

Photo courtoisie

Depuis quelques années, l’auteur Simon Boulerice donne des ateliers d’écriture aux classes de nouveaux arrivants de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont. Bagages, mon histoire se veut donc une histoire de ces rencontres enrichissantes et émouvantes. Les mots que choisissent ces jeunes arrivants au Québec pour exprimer ce qu’ils ressentent face à leur nouvel environnement et aux souvenirs qu’ils ont de leur pays natal sont empreints d’une sensibilité et d’une telle beauté... Qu’ils viennent de la Moldavie, de la Corée du Sud, de la Chine, de l’Iran ou de l’Uruguay, ces jeunes poètes nous font tous vivre, chacun à leur façon, leur propre histoire. Pour accompagner ces 15 poèmes, l’artiste Rogé a réalisé de magnifiques portraits à l’huile de jeunes de la même école. Quelle magnifique idée qui fait du bien !

Les héroïnes de Claudia

Photo courtoisie

Une charmante nouvelle collection qui s’adresse aux petits lecteurs, ceux-là mêmes qui font leurs premiers pas dans cet univers si fantastique qu’est celui de la littérature ! À travers de courtes histoires amusantes qui mettent l’auteure elle-même en vedette (Claudia a peur de tout, Claudia laisse tout traîner, Claudia fait des drames et Les héroïnes de Claudia), les enfants sont plus que bien accompagnés dans leur apprentissage de la lecture. Par exemple, dans le dernier petit album de cette liste, Claudia présente ses héroïnes, ces femmes importantes qui font naître des étoiles dans ses yeux. Petit coup de cœur pour l’album Claudia fait des drames qui est vraiment rigolo et qui démontre bien comment tout le monde peut s’emporter pour un rien, parfois !