Quand les dépanneurs dépassent les compagnies d’assurance

Alimentation Couche-Tard vient de réussir tout un exploit : dépasser la Financière Manuvie et Power Corporation pour se hisser au premier rang du classement des 1000 plus grandes entreprises canadiennes compilé par le Globe and Mail.

« C’est quand même extraordinaire pour une chaîne de dépanneurs et de stations-service qui a commencé ses activités il y a tout juste une trentaine d’années, souligne l’expert en finance et en gouvernance Michel Nadeau. Il faut rappeler que pratiquement tous les détaillants canadiens ont échoué à percer le marché américain. »

Le chiffre d’affaires de Couche-Tard atteint désormais 60 G$, en hausse de près de 30 % sur un an. La Financière Manuvie arrive en deuxième place du classement avec 58 G$ et la Banque Royale en troisième position avec 52 M$.

Power corporation recule

Le conglomérat montréalais Power Corporation, qui était au deuxième rang l’an dernier, glisse en 9e place avec 47 G$. Son chiffre d’affaires a reculé de 9 % en raison notamment d’une baisse des revenus de placement.

Comme le carburant représente environ 70 % des revenus de Couche-Tard, la hausse des prix de l’essence a donné un fort élan à l’entreprise au cours des derniers mois.

« C’est une zone de vulnérabilité pour Couche-Tard, surtout avec la popularité croissante des voitures électriques, relève M. Nadeau. La direction doit commencer à penser à réduire sa dépendance face aux hydrocarbures. »

Cela dit, on sait d’ores et déjà que le chiffre d’affaires de Couche-Tard croîtra encore de façon significative cette année puisque l’entreprise bénéficiera pleinement de la plus importante acquisition de son histoire, celle de CST Brands, conclue l’an dernier pour plus de 4 G$ US.

Le Québec inc qui se démarque

Hausse de revenu Banque Nationale (+15 %) BRP (+13 %) SNC-Lavalin (+12 %) Air Canada (+12 %) Cascades (+11 %) Dollarama (+11 %) Québecor (+10 %) Valeur boursière Banque Royale (141 G$) Banque TD (132 G$) Banque Scotia (95 G$)

Le classement des 10 plus grandes entreprises au Québec selon les revenus

1. Alimentation Couche-Tard 60 G$ (+ 28 %)

2. Power Corporation 47 G$ (- 9 % )

3. BCE (Bell Canada) 22 G$ (+ 4 %)

4. Bombardier 21 G$ (+ 0 %)

5. Air Canada 17 G$ (+ 12 %)

6. Metro 15 G$ (+ 15 %)

7. Canadien National 13 G$ (+ 8 %)

8. Saputo 12 G$ (+ 3 %)

9. Industrielle Alliance 11 G$ (+ 20 %)

10. CGI 11 G$ (+ 3 %)