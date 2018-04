Que savez-vous sur les vers du cœur?

Question #4

Quand doit-on traiter les chiens pour prévenir une infection par des vers du cœur ?

On traite les chiens mensuellement à longueur d’année.

On traite les chiens mensuellement, du 1er juin au 1er novembre, chaque année.

Au Québec, on recommande de traiter préventivement notre animal pendant la saison estivale, généralement du 1er juin au 1er novembre, mais le traitement préventif prend surtout toute son importance dans les derniers mois de la saison, d’août à novembre. En Floride ou dans d’autres pays chauds, le traitement préventif doit être fait 12 mois par année. Une panoplie de médicaments vétérinaires existe pour cela : comprimés, pilules, cubes à croquer, liquide à verser sur la peau et injection. Il y a en a pour tous les goûts et tous les budgets.