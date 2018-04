Quiétude à la victorienne

On expérimente un agréable retour à l’époque victorienne Au Cœur de l’Émeraude. Plein d’élégance, de tranquillité et de confort dans un quartier historique de Sherbrooke.

Elle ne passe pas inaperçue la belle maison victorienne d’un vert émeraude, classée patrimoniale par la ville de Sherbrooke, du gîte Au Cœur de l’Émeraude. Depuis quatre ans, Daniel Thiffault y reçoit chaleureusement des invités. La maison de style Queen Ann, décorée avec sobriété, mais beaucoup de style, respire la quiétude.

La classe

Les trois chambres du gîte sont toutes luxueuses. Peintes dans des teintes pâles, la Diamant respire la richesse avec son beau papier peint plein de classe alors que la Rubis et la Saphir se font plus discrètes, mais tout aussi jolies avec leur papier peint à relief ton sur ton. L’hôte alliant des aptitudes pour l’ébénisterie travaille le bois à merveille. Il a conçu les caissons aux murs et aux plafonds partout dans la résidence. Il a aussi restauré des portes et boiseries d’époque. Dans les chambres, la literie est douillette, l’ambiance feutrée et le fauteuil confortable agencé. La propreté y est sans faille et on apprécie l’insonorisation supérieure. Les serviettes de bain disposées sur le lit et le petit sachet de chocolats constituent d’agréables attentions.

Délicieux déjeuner

Servi à la salle à manger, le déjeuner est copieux et préparé avec soin. Au menu, un plat chaud différent chaque matin. Œufs tournés agrémentés de saucisses et de pommes de terre rissolées, frittata aux saucisses avec fruits et rôties ou pain doré au fromage à la crème et confiture de framboises sont succulents avec un jus d’orange et une boisson chaude. Une verrine gourmande ravit les convives.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 105 $ incluant le déjeuner.

Services

On range en sécurité les vélos ou les sacs de golf dans un abri. Stationnement gratuit. À l’étage, on relaxe au balcon sur une chaise.

Activités sur place

Four à micro-ondes, petit réfrigérateur, table et chaises se trouvent dans un petit coin à l’étage. On s’y prépare une boisson chaude et même du maïs soufflé ! On profite du salon au rez-de-chaussée quand bon nous semble.

Activités tout près

On visite les attraits de Sherbrooke à pied. Centre-ville, Musée de la nature et des Sciences ainsi que le Musée des Beaux-Arts, restos, promenade du lac des Nations, parc du Domaine-Howard, pistes cyclables, etc.

Coordonnées

Au Cœur de l’Émeraude

565, rue Montréal

Sherbrooke (Québec)

J1H 1E6

1 855 812-3093

www.coeurdelemeraude.com