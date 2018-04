Résoudre une situation-problème

Léo pleure derrière son isoloir. Je l’entends renifler. Et je vois revoler ses documents.

Ces problèmes mathématiques en deux cahiers de six pages dans lesquels les enfants doivent mobiliser une dizaine de concepts mathématiques.

Dans un seul et même problème. En esquivant les pièges. Autour d’un thème de camp de jour ou du remplacement de la céramique de l’hôtel de ville.

Faire maîtriser tous ces concepts et les autres isolément est déjà un tour de force dans ma classe régulière.

Les mettre tous ensemble dans une histoire de voyage à Pyeongchang pour six personnes. Avec un budget de 25 000 $.

Et deux, parfois trois élèves en viennent à la bonne réponse.

Tout au long de l’année, je fais ce qu’il faut pour que les enfants se frottent le plus souvent possible à ce genre de tâches.

Autant que me le permet mon budget photocopies.

Même avec une calculatrice et l’aide-mémoire qu’on a bâti et auxquels ils ont droit.

Devant cette histoire de collecte de fonds. De ces 35 000 $ à redonner à la communauté. Après avoir attribué une partie du montant à un parc à chiens. Et avoir acheté la bonne quantité de semence à gazon qui couvrira 60 % du terrain...

Pour interpréter et appliquer les balises de correction de l’épreuve, je reçois tous les ans, en juin, une formation.

Après 15 ans en 6 e année. Devoir être formée pour évaluer une tâche de maths d’enfants de 11 ans et m’approprier le tableau de critères...

Ce n’est pas ce qui me questionne le plus par contre.

C’est plutôt de constater que d’année en année, l’on assouplisse toujours un peu plus les critères.

Plutôt que d’adapter les épreuves au niveau et aux besoins des élèves. Et de maintenir élevé le niveau des exigences et des attentes.