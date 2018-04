Sortez vos patins!

C’est demain dimanche, de 9 h à 16 h, que vous aurez l’occasion de patiner en famille sur la glace du Centre Vidéotron, de rencontrer des joueurs et des anciens des Remparts de Québec, en plus de visiter le Centre Vidéotron, tout cela pour 10 $.

Il y aura 7 séances de patinage d’une durée de 50 minutes. Les billets sont en vente sur le site du Centre Vidéotron (lecentrevideotron.ca) ou de Ticketmaster (ticketmaster.ca). Le stationnement sera gratuit pour la journée et tout l’argent sera remis à la campagne de collecte de fonds de Jérémy Plourde, cet adolescent de 15 ans qui souffre d’un déficit immunitaire et d’une maladie neuromusculaire, et qui veut amasser beaucoup d’argent pour l’organisme Opération Enfant Soleil.

Fondation Élan

Le 12e Festival des vins de la Californie, au profit du CIUSSS-IRDPQ, a accueilli pas moins de 650 invités, le 16 avril dernier, au Terminal de croisières Ross Gaudreault, du Vieux-Port de Québec. L’événement a permis d’amasser une somme record de 135 000 $ qui sera entièrement dévolue aux usagers en provenance de tout l’Est-du-Québec qui reçoivent des services au CIUSSS-CN-IRDPQ. Sur la photo, à l’avant, dans l’ordre habituel : Sébastien Fortier, Olivier Roy, Thomas Tremblay, Sophie Chouinard, Alexandre et Philippe Duval, usagers de l’IRDPQ. À l’arrière, de gauche à droite : Guy Béliveau, président, Fondation Élan ; Michel Delamarre, PDG, CIUSSS de la Capitale-Nationale ; Lynda Dallaire, Groupe Dallaire, coprésidente d’honneur ; Mario Girard, PDG, Administration portuaire de Québec ; Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires corporatives, La Capitale groupe et coprésidente d’honneur ; et Annie Gagnon, directrice générale, Fondation Élan.

Une pose pour le rose

Claudie Lavoie, photographe-propriétaire du Studio Le Ciel de l’arrondissement Beauport à Québec, ainsi que trois photographes de son équipe et une quinzaine de bénévoles ont accueilli récemment 230 femmes pour le 2e événement « Une pose pour le rose » qui consistait à faire un don de 20 $ au profit de la Société canadienne du cancer pour le cancer du sein en échange d’une photo professionnelle. Marilyn Bouchard, photographe du Saguenay et instigatrice du mouvement Une pose pour le rose, ne s’attendait pas à ce que 180 photographes de partout au Québec se joignent au mouvement pour une 2e année et remettent 9000 $ pour la cause.

30 ans de carrière

Bravo à Christine Mercier (photo), artiste designer et femme d’affaires, qui souligne ce printemps ses 30 ans de carrière. Passionnée de tissus depuis sa plus tendre enfance, peintre sur soie et sensible à rendre les femmes plus élégantes, Christine Mercier célèbre aussi le premier anniversaire de l’immense atelier-boutique éponyme, situé dans l’historique Trait-Carré, où elle propose les œuvres de 32 artistes et artisans québécois, dont certains en exclusivité. www.christinemercier.ca

Anniversaires