Sorties gaies à La Havane

Longtemps, Cuba a réprimé les droits de la communauté homosexuelle. Même s’il fut le premier pays d’Amérique latine à autoriser l’avortement, Cuba n’échappait pas au destin de ce continent, où le machisme était la règle.

L’arrivée sur la scène politique de la sexologue Mariella Castro Espin, la fille de Raul, l’ex-président de Cuba, a bouleversé les us et coutumes des Cubains. Élue députée, elle a réalisé une véritable révolution sociale et culturelle. Les mariages gais sont désormais autorisés, tout comme le transsexualisme, et les coûts des opérations de changement de sexe sont pris en charge par l’État. Sur ce plan, Cuba est certainement à l’avant-garde en Amérique latine.

Petit à petit, les mentalités commencent à changer. La preuve en est qu’il existe de nombreux bars gais.

En voici quelques-uns.

Café Fortuna

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

On y va pour le décor exceptionnel et extravagant et pour les capuccinos. Ici et là, de vieilles machines à écrire, des radios et de vieux téléphones accrochés au mur, une collection d’appareils photo anciens, une baignoire où l’on peut s’asseoir, une vieille voiture américaine pour se détendre et consommer un café à votre goût. Armez-vous d’un feutre pour y laisser votre nom sur un mur. Ses trois petites salles valent le détour. Ambiance muséale.

3e avenue, au coin de la 28e, à Miramar. Ouvert à partir de 8 h.

Mi Cayito

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

Il existe, à une vingtaine de kilomètres de La Havane, sur la plage de Boca Ciega, tout près de Santa Maria, un endroit appelé Mi Cayito. C’est un lieu unique de rencontre pour la communauté LGBT de Cuba et de l’extérieur. De nombreux Québécois y vont, à la recherche de l’aventure, sous le chaud soleil des Caraïbes.

XY (anciennement Mixto)

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

Un des derniers nés parmi les lieux fréquentés par une clientèle LGBT jeune. Design moderne et mobilier confortable. Le personnel masculin et féminin est un peu sophistiqué. On y présente également un spectacle de travestis (transformistes) vers minuit.

Rue Jovellar # 3, entre Marina et Oquendo (face au Malecon).

Cabaret Las Vegas

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

Un endroit sans prétention, au charme un peu décadent, pour se divertir entre amis. On présente un show de drag queens et de divas travesties de bon goût, c’est-à-dire sans trop de vulgarité. Pour qui aime les mauvais garçons.

Rue Infanta # 104, entre les rues 25 et 27, Vedado.

Café-Bar Madrigal

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

Un lieu de rencontres pour hommes et femmes gais. Musique d’ambiance et espaces confortables. On y vient pour se retrouver, pour relaxer. On y sert une cuisine légère, faite de sandwiches et d’entrées diverses. On présente des spectacles de chansonniers. Ambiance feutrée.

Rue # 17, entre les rues 2 et 4, Vedado. Fermé les lundis. Ouvert à partir de 18 h.

Restaurant-bar El Bohemio

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

Ce resto-bar décontracté, à la décoration moderne, est l’endroit idéal pour relaxer et pour faire d’agréables rencontres. On a aussi l’impression de se retrouver chez soi. Les cocktails sont exceptionnels. Idéal pour un 5 à 7 en tête à tête.