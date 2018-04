Un génie dans l’ombre

Toute sa vie, François Barbeau a travaillé dans l’ombre en créant les costumes de nombreuses productions importantes du théâtre, du cirque et du cinéma québécois. Avec son documentaire François Barbeau, créateur de costumes, le réalisateur Jean Beaudry a voulu rendre hommage à ce créateur de génie, dont l’œuvre demeure méconnue du grand public.

Des films Léolo de Jean-Claude Lauzon, Kamouraska de Claude Jutra, Atlantic City de Louis Malle et Laurence Anyways de Xavier Dolan aux pièces Les Belles-sœurs, Les liaisons dangereuses, Albertine en cinq temps et Les trois mousquetaires, François Barbeau a conçu des costumes pour des centaines de productions tout au long de ses 60 ans de carrière.

Son talent unique lui a même permis de travailler à la Comédie-Française et à Hollywood, où il a collaboré avec Marlon Brando et Sophia Loren.

Mais malgré sa renommée, ce grand maître du costume, qui est décédé en janvier 2016 à l’âge de 80 ans, aimait travailler dans l’ombre. D’ailleurs, la première chose qu’il a dite au réalisateur Jean Beaudry quand celui-ci lui a fait savoir qu’il souhaitait tourner un documentaire­­­ sur lui, c’est qu’il ne voulait pas être à l’écran.

Photo COURTOISIE Productions Flow

« Barbeau était comme ça : il disait toujours rapidement ce qu’il pensait. Avec lui, on avait toujours l’heure juste. Mais ç’a été une belle rencontre et déjà, après une heure, il me faisait confiance », relate Jean Beaudry, en entrevue au Journal.

Pour son documentaire, Jean Beaudry a notamment eu la chance de suivre François Barbeau pendant la production de la pièce Cyrano de Bergerac, au TNM en 2014. Il était encore en train de tourner son film quand Barbeau est décédé dans son sommeil, en janvier 2016.

« La veille de son décès, il était encore à son atelier en train de travailler, indique le cinéaste. Je pensais donc que j’avais du temps devant moi pour faire, par exemple, une longue entrevue avec lui. Mais au bout du compte, je suis tout de même assez content du résultat. Je crois qu’on sent assez bien dans le film quelle sorte de personne il était. Je ne voulais pas non plus tomber dans les anecdotes et sa vie privée. Ce n’était pas ce qui m’intéressait. C’était l’artiste et son processus créatif qui m’intéressaient. »

L’importance du costume

L’œuvre de François Barbeau a déjà fait l’objet d’une exposition présentée à l’Université de Montréal en 2014. Avec son film, Jean Beaudry souhaite faire connaître davantage le travail et l’œuvre du réputé costumier québécois.

« En fouillant et en faisant un peu de recherche, je me suis aperçu que beaucoup de gens connaissaient son nom, mais que très peu d’entre eux avaient une idée globale de ce qu’il avait fait », souligne Jean Beaudry.

« C’est un peu normal parce que c’est un travail de l’ombre qu’il a fait. Même moi, avant de faire ce documentaire, je m’intéressais rarement à la personne qui a fait les costumes d’un film. Mais c’est pourtant un élément très important d’une pièce ou d’un film. D’ailleurs, Barbeau disait : au théâtre, la première chose qu’on voit d’un personnage quand il entre en scène, c’est son costume. Mais il ajoutait : si on n’oublie pas tout de suite le costume pour être avec le personnage, j’ai raté mon coup. Je trouvais ça très intéressant.

« Une des choses qui m’a aussi fasciné chez lui, c’est qu’il s’intéressait à tout et il prenait presque tous les contrats qu’on lui offrait. Pendant 29 ans, il a fait tous les costumes du Théâtre du Rideau-Vert. Il travaillait énormément et chaque fois, il s’appliquait à faire autre chose et à aller un petit peu plus loin. Par exemple, il a fait six fois Les Belles Sœurs et chaque fois, il a refait de nouveaux costumes. C’est assez impressionnant. »

Le documentaire François Barbeau, créateur de costumes est présenté à la Cinémathèque québécoise à Montréal et sortira à Québec le 3 mai au Cinéma Cartier.