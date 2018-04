Un instant avant la mort

La pièce La vie utile d’Evelyne de la Chenelière, qui clôture la saison à l’Espace Go, met en scène l’histoire d’une femme quelques instants avant de mourir. Rien de morbide, nous dit-on. Il s’agit plutôt d’une pièce poétique qui dresse le bilan d’une vie, juste avant de s’éteindre.

La comédienne Christine Beaulieu, qui figure parmi la distribution, aura eu une année théâtrale des plus chargées. Et c’est loin d’être terminé. Déjà, elle vient de rentrer de Madrid, où était présentée la pièce La fureur de ce que je pense, créée à l’Espace GO en 2013 et portant sur le destin tragique de Nelly Arcan, également mise en scène par Marie Brassard. « Même si les gens en Espagne ne connaissaient pas vraiment Nelly, les gens ont apprécié », confie Christine Beaulieu. La pièce, qui a ainsi connu un second souffle, était jouée en français et sous-titrée en espagnol.

Juste avant, Christine Beaulieu était de la distribution de la pièce de Sarah Berthiaume, Nyotaimori, présentée en janvier dernier au Théâtre d’Aujourd’hui. De surcroît, celle qui est montée sur les planches près de 100 fois pour présenter le docu-théâtre J’aime hydro, qu’elle a créé, poursuit son travail et enchaîne les représentations. Une nouvelle tournée dans tout le Québec s’amorcera en juin prochain et la pièce sera présentée à la salle Maisonneuve de la Place des arts en avril 2019.

Retour à la nature

Dans un tout autre registre, Christine Beaulieu se retrouve sur les planches dans la création d’Evelyne de la Chenelière qui clôture sa résidence à l’Espace GO. Cette dernière qui, depuis trois ans, écrivait ses pensées sur le mur du café-bar du Théâtre de la rue Saint-Laurent a utilisé ses réflexions pour créer La vie utile. On y retrouvait un peu de tout. Outre les mots alignés, on pouvait y entrevoir l’image du monde qu’elle percevait depuis son enfance. Ses peurs, ses troubles, ses questionnements et ses joies aussi. « Cette pièce est le sursaut de l’esprit avant de s’éteindre », souligne Christine Beaulieu. « C’est aussi le retour à la nature. »

Jeanne d’Arc

La pièce nous fera découvrir Jeanne, dans sa chambre, cette femme sur le point de mourir. Elle discute avec la mort et attend que celle-ci vienne la chercher. Elle tente de négocier un sursis. Les enseignements de ses parents, qu’elle fera revivre par ses pensées, seront aussi bien présents. Ils seront entrecroisés avec ceux de la Bible, du précis de grammaire française, ainsi que de Jeanne d’Arc.

« C’est que le père de Jeanne aimait particulièrement Jeanne d’Arc », révèle la comédienne qui interprétera la mère de Jeanne. La vie utile, c’est un peu Jeanne qui tombe de cheval au cœur de la forêt, tentant d’immortaliser sa chute pour gagner du temps.

Par ailleurs, on retrouvera Christine Beaulieu au TNM dans la pièce Bilan de Marcel Dubé en novembre prochain.

La vie utile

♦ Auteure : Evelyne de la Chenelière

♦ Mise en scène : Marie Brassard

♦ Distribution : Christine Beaulieu, Sophie Cadieux, Evelyne de la Chenelière, Louis Negin et Jules Roy Sicotte

♦ À l’affiche à l’Espace Go jusqu’au 1er juin

♦ La pièce sera également présentée dans le cadre du Festival TransAmériques