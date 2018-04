Un policier canadien récupère tranquillement après une mauvaise chute à Cuba

HALIFAX, N.-E. | À la suite d’un voyage en famille à Cuba qui a tourné au cauchemar, un policier de la Nouvelle-Écosse a dû être opéré au cerveau et sa convalescence promet d’être longue.

Brad Maxner, originaire de Glace Bay, au nord-est de la province, se trouvait à Cuba avec ses proches, plus tôt ce mois-ci, pour assister à un mariage. Tout allait bien et il faisait même très beau et chaud, mais une mauvaise chute survenue dans la salle de bain de sa chambre d’hôtel a gâché les réjouissances, et M. Maxner en a été quitte pour une fracture du crâne, selon CTV News.

Hospitalisé en ce moment à Halifax, M. Maxner devra être patient dans le cadre de sa réhabilitation, lui à qui les médecins cubains ont dû retirer une partie de sa boîte crânienne pour soulager la pression exercée sur son cerveau.

«Il va bien physiquement, a raconté sa cousine Andrea Martin. Cognitivement, ça va être une longue route. Le cerveau est encore enflé, le cerveau est toujours atteint, et il faudra des semaines pour pouvoir le remettre sur pied.»

Mme Martin a confié que M. Maxner peut se tenir debout, mais qu’il lui est impossible, pour l’heure, de tenir une conversation. Elle ne sait pas si son cousin pourra un jour reprendre son travail de policier.

Jusqu’ici, une somme de 19 000 $ a été amassée sur le site GoFundMe.