Une envolée de ballons pour Rosalie Gagnon

QUÉBEC | Une envolée de ballons avait lieu samedi, dans l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec, à la mémoire de la petite Rosalie Gagnon, retrouvée morte le 18 avril, dans un bac à ordures.

L’événement avait lieu au parc de la Terrasse-du-Bon-Air, l’endroit où a été retrouvée la poussette de l’enfant de 2 ans. Selon la page Facebook de l’événement, plus de 300 personnes y étaient attendues. Des affiches sur lesquelles les citoyens pouvaient écrire des mots en soutien à la famille de Rosalie étaient également disposées sur place.

En plus de cet hommage rendu par des citoyens, des funérailles auront lieu le 5 mai prochain, grâce à l’intervention du grand-oncle de la fillette. Celui-ci est le seul membre de sa famille à s’être manifesté pour récupérer le corps de l’enfant et lui donner une sépulture.

Par ailleurs, des citoyens ont mis en ligne une pétition afin de demander que le parc de la Terrasse-du-Bon-Air soit renommé à la mémoire de Rosalie ou qu’une plaque commémorative y soit installée. Plus de 1200 personnes l’avaient déjà signée samedi matin.

La mère de la petite, Audrey Gagnon, a été accusée vendredi matin de meurtre non prémédité et d’outrage à un cadavre. Des chefs d’accusation pour méfait, entrave au travail d’un policier et bris de probation avaient déjà été portés contre elle.